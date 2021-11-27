用力與美來防災！展肌美、秀防災健體10名選手進行票選

台南市消防局第二消防大隊與消防之友會第二辦事處今天在麻豆總爺藝文中心舉辦「展肌美、秀防災健體比賽」，結合健身運動及災害預防，吸引健美愛好者參賽，第一階段評選出10名選手進入第二階段評選，名單為蔡忠恩、洪悅斌、金關喜久子、林宏文、王子朋、葉隆興、林逸庭、王仲維、謝秀梅及李惠心等10名選手，歡迎民眾至「台南市政府消防局第二救災救護大隊粉絲頁」按讚票選最欣賞的防災體健選手，自110年12月4日至111年1月8日期間進行票選。

台南市消防局長李明峯有鑑於消防工作日益繁重，尤其在救護傷病患，有些病患重則達百公斤以上需要強健、強大的肌力始得勝任，陸續編列預算購置健身、肌力訓練器材組供消防分隊訓練使用。工欲善其事先利其器，現在各分隊雖已配置肌力舉重健身器材，也期許能善加運用。

台南市消防之友會第二辦事處與台南市消防局第二大隊有鑑於消防局長美意及用心普及所屬各分隊購置配發一套肌力、健身舉重器材，又著眼時下民眾熱衷健身活動，健康樂活並塑造個人肌肉曲線，盼藉由健身風氣結合防災宣導，吸引眾人目光，寓教於樂提升民眾防災意識。

今天活動吸引全國熱愛健身健美民眾熱情參與，不乏各大健美比賽選手，也增加活動可看性，藉由各種貼有防災標語「裝設住宅警報器、居家安全有保障」、 「瓦斯漏氣勿驚慌、千萬不可動開關」、「冬天泡澡暖呼呼、保持通風保平安」、「爆竹煙火謹慎選、認可標示不可少」、「防災觀念不可、居家安全才可保」、「山林田野末亂燒、釀成災害真糟糕」、「防火管理做得好、場所安全有得保」、「消防編組勤演練、發生火災不復見」、「明火表演高危險、休閒娛樂重安全」、「檢修申報做得好、消防設備才會好」、「滅火器具保堪用、搶救火災最神勇」、「防颱防震保家園、爬山定位最安全」、「多項電器共插座、易生短路釀災禍」、「珍惜救護資源、不濫用救護車」等道具，將防災宣導結合選手精壯結實胴體，融入力與美，活潑呈現防災宣導，也吸引民眾駐足觀賽，