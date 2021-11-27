獨／捨近求遠？山難轄區在台中 南投僅2小時路程拒支援

捨近求遠？台中市和平區白姑大山今早發生山難，一名年約40多歲男性登山腳踝受傷，向消防署請求救援。南投縣消防局獲報後轉給台中市消防局，因轄區位在台中，救援路程僅2小時的南投消防不派員，讓得跋涉6小時的台中消防隊員傻眼反問，「人命真的關天嗎？」。中市消防基層爆料，上月發生白姑大山松針營地案，南投消防局則要求台中消防局「得派員支援」，這次卻未「相挺」，讓基層相當不滿。

今天上午10點38分，南投縣消防局接獲報案，3名男姓登山隊伍今日由南投縣江香派出所登山口入山，其中年約40多歲山友右腳踝疑似脫臼無法行走，目前位置過吉他營地接近草清池約800公尺，現場有1名自稱太管處人員在場，已協助初步固定患處，請求台中市消防局派員前往。

據了解，梨山消防分隊出發走台八線到位於南投縣仁愛鄉紅鄉部落白姑大山登山口，光車程就需要6小時，但南投縣消防局出勤到登山口只需2小時。中午11點23分，台中市消防局傳真跨轄支援申請書至南投縣消防局，卻遭南投縣消防局拒絕出勤支援。台中市消防局則在上午10點38分派遣梨山分隊，由梨山分隊小隊長柯弘琪帶隊4人前往搶救。

台中市消防基層不滿，救援講求團體戰，要以患者況狀為優先考量，就近救援，越早接觸到患者，患者受傷風險與同仁出勤風險都能降低，以轄區一刀兩斷劃分出勤方式，「我們真的無法接受！」

台中市一名消防幹部指出，上月22日白姑大山松針營地案，消防署首次定位台中轄區，南投説「沒有人力」不支援；後來定位修正為南投轄區，南投竟抗議「台中不出，南投也不出」不出勤，最後由消防署居中協調，致電請求台中支援。

該名幹部說，台中消防弟兄想說人命關天，趕快出勤一起救援，但光從台中到事發登山口就需開5個多小時路程，南投竟説要等台中到才一起出勤，讓基層深深不以為然。