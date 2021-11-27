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台南永康警員林致融勇敢追捕歹徒受傷 分局長代表慰問
台南市永康警方昨天深夜在永康區路檢時，有多次毒品前科的朱姓男子駕車經過加速逃逸，協助圍捕的員警共開19槍，永康分局鹽行派出所警員林致融騎機車緊跟一路追人，沿路開了5槍，最後與嫌犯車輛衝撞腳步夾傷，所幸無大礙治療後暫時回家休養；永康分局長呂世明、督察組長洪介文代表前往慰問，嘉勉勇敢追捕嫌犯。
林致融今年25歲，警專35期畢業，3年前分發到永康鹽行所服務，他的勤區有許多外籍移工來自越南，泰國、菲律賓籍也有；因處理涉外案件的關係，不到2年學會越南語、泰語，巡邏時遇上外籍移工，已經可以用外語和對方做簡單溝通交談，盤查過程可避免不必要誤會。
林致融還利用時間學會越南、泰語。他說，巡邏時若發現外籍移工眼神飄忽不定、有想逃的意圖，通常都是逃逸的失聯移工，且盤查時會拿假居留證混淆，因此盤問外籍移工，往往比本國人多花30分鐘時間。
這場警匪追逐員警先後開19槍；朱嫌車子在仁德失控撞上路過車子後車子無法移動被捕；歸仁分局協助圍捕時巡邏車還與永康分局的巡邏車擦撞，還好車上員警都沒受傷。
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