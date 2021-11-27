台東縣府1名負責下水道工程員工遭毆 警方連夜逮2嫌

台東縣政府1名負責下水道工程的李姓員工，昨遭2名男子毆傷，警方據報連夜逮人，2嫌坦承犯行，並表示因李男在工程業務上經常刁難，才會出手教訓。不過，警方認為案情不單純，將持續深入查辦。

警方表示，昨天中午接獲報案指出，中華路附近1名男子遭人毆傷，即派線上巡邏警前往救援，抵達現場時嫌犯早已開車離去，被毆男子前往派出所備案，經初步了解疑為一起工程糾紛，隨即由偵查隊偵辦。

偵查隊掌握嫌犯行蹤後，向檢察官申請拘票，當天從台東趕往高雄，晚上10點在一處租車行將涉案的李姓及吳姓男子逮捕，並於今天早上將2人隔離偵訊。2人均坦承犯案，並表示李男在工程業務上常刁難，才出手教訓。

警方初步調查，被毆的李男為縣府負責下水道工程的約聘員工，且2嫌說詞避重就輕，認為案情並不單純，將深入查辦，是否幕後有人指使。

據了解，縣府下水道工程疑傳出弊案，廉政署曾於今年3月16日前往縣府調卷，並將2名負責人員帶回說明，其中1名就是李姓員工，但案經地檢署偵訊，李男無保釋回，另1員工5萬元交保。