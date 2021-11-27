北市消防搜救隊獲最高級別能力認證 可多點救災

台北市消防局今天表示，台北市搜救隊日前參加消防署舉辦國家搜救能力分級檢測，取得最高級別的重型能力認證，將可在2個以上救災地點，執行10天以上搜救任務。

台北市政府消防局發布新聞稿指出，北市搜救隊與台北榮民總醫院及台北市結構工程工業技師公會合作動員83人，包含搜救隊員、結構技師、醫護及5隻搜救犬，在24日至26日參加內政部消防署辦理國家搜救能力分級檢測，取得重型能力認證（最高級別能力），也是全國首支通過測驗並取得認證搜救隊伍。

北市消防局說，北市搜救隊伍取得重型能力認證，將可在2個以上救災地點執行10天以上搜救任務，過程中，相關設備及救援等任務都可由搜救隊伍自行完成。

北市消防局指出，消防署辦理搜救隊能力分級認證，檢測標準及方式是採聯合國國際搜救諮詢組織最新技術指引為基準，分2階段檢核，首先為書面資料實地查核，要針對搜救隊員資格、裝備器材及文件進行審查。

審查通過後，搜救隊接著要執行36小時不間斷測驗，內容包含針對倒塌建物進行侷限空間人命搜索、救援、支撐作業、醫療、倒塌建物評估等，最後必須要救出受困者。

北市消防局表示，北市搜救隊是在民國89年9月21日成軍，曾參與過各式國內外重大救災工作，也是台灣救災經驗最豐富、裝備最齊全搜救隊，此次通過重型能力認證，往後國外發生重大災害時，中央將優先順位派遣前往支援國際救援任務。