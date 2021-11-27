超商店員遭刺死 桃園警制定自衛防暴對策護安全

桃園市1名蔡姓超商店員因勸戴口罩遭蔣姓男子刺死。桃園警分局擬定「超商自衛防暴對策」，將酒駕勤務結合超商巡守，建立報案快捷鍵、超商安全聯繫Line群組等，強化超商安全。

41歲的蔣男21日清晨前往桃園市龜山區某間超商購物， 因未戴口罩，被30歲蔡姓超商店員規勸後離去，但蔣男事後返回超商，涉嫌以利刃將蔡姓店員刺死。桃園市長鄭文燦日前在臉書（Facebook）發文表示，將提高見警率，務必讓超商夜間營業更安全。

桃園市政府警察局桃園分局今天上午發布新聞稿表示，已在25日召集轄區各超商業者舉辦座談會，針對超商店員面對暴力案件時，應如何提升自我防衛能力進行多面向探討，並擬定「超商自衛防暴對策」，強化超商安全維護機制。

桃園警分局長李建民昨天晚間也與員警到超商宣導防暴對策相關措施，並巡視相關執勤情況，他表示，將在不增加基層同仁負擔及服勤時數原則下，將警察執勤量能充分發揮。

「超商自衛防暴對策」內容包括取締酒駕勤務結合超商自動櫃員機（ATM）巡守，選定易生事端區域布置取締酒駕路檢站，加強周邊區域可疑人車盤檢，並由巡邏員警及守望相助隊建構巡邏網絡，提升見警率。

警方也製作「設定快捷鍵報案」懶人包，並指派專人至各超商向店員宣導設定快捷鍵連通轄區派出所及110報案專線，遇有狀況按鍵即可撥通報案電話，爭取關鍵時間。

同時推廣警政署「110視訊報案」APP系統，讓店員瞭解使用方式，透過網路科技，使警方同步接收訊息立即反應處理。

警方也建立超商安全聯繫群組，透過通訊軟體Line群組將轄區所有超商從業人員、各所正副所長、偵查人員納入聯繫網，遇有疑慮狀況，可透過群組立即反應，員警將第一時間趕到現場處理。

另外，將結合治安風水師及金融機構安全檢測模式，建議業者視店內空間，建立安全通道及避險空間（如倉庫、辦公室等設置牢固防盜門），透過日常演練，讓店員熟悉避險方向，若遇攻擊可迅速脫離或運用避險空間蜂鳴器、通訊器材等向外求援，同時向警方報案。

最後則是加強員工教育訓練，增進人員危機處理能力，面對不理性人士應以自身安全為最高考量，避免觸怒對方甚至與其爭執，有疑慮應立即報案求助，並藉機閃避脫離對方危害。