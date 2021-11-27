酷似河智苑的女警花李育萱 挽袖捐熱血500西西

台中市警友第四辦事處秘書長廖顯霈，發起邀請各界響應捐血活動，捐血者可獲牛排餐券，市警四分局長許明耀響應捐血活動，其中酷似韓國女星河智苑的大墩派出所女警李育萱，第一時間熱情報名，挽袖捐血500西西。 從本月21日至26日，共有員警及民眾900多人熱血參與，捐出熱血30多萬西西。

隨著疫情逐漸趨緩降級，中央流行疫情指揮中心逐步放寬管制措施，各區捐血活動陸續恢復，有鑑於今年7月份辦理的捐血日活動，民眾反應熱烈盛況空前。為維持血液庫存安全存量，台中市警友第四辦事處秘書長廖顯霈先生，於疫情降溫之際，再次發起邀請各界響應捐血活動。

台中市警四分局長許明耀聞訊後表示支持，鼓勵所屬一起挽起袖子挺醫療。主辦單位也提供凡來捐血者可獲牛排餐券禮品，期盼透過這次活動拋磚引玉，吸引更多民眾加入捐血行列。

這次活動由副分局長呂松林帶頭號召單位所屬員警發揮愛心，秉持「防疫不可少，捐血不能停」的態度，酷似韓國女星河智苑的大墩派出所女警李育萱，第一時間熱情報名，並表示能貢獻一己之力，回饋社會大眾的感覺很好。