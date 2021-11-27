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酷似河智苑的女警花李育萱 挽袖捐熱血500西西

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市警友第四辦事處秘書長廖顯霈，發起邀請各界響應捐血活動，捐血者可獲牛排餐券，市警四分局長許明耀響應捐血活動，其中酷似韓國女星河智苑的大墩派出所女警李育萱，第一時間熱情報名，挽袖捐血500西西。 從本月21日至26日，共有員警及民眾900多人熱血參與，捐出熱血30多萬西西。

隨著疫情逐漸趨緩降級，中央流行疫情指揮中心逐步放寬管制措施，各區捐血活動陸續恢復，有鑑於今年7月份辦理的捐血日活動，民眾反應熱烈盛況空前。為維持血液庫存安全存量，台中市警友第四辦事處秘書長廖顯霈先生，於疫情降溫之際，再次發起邀請各界響應捐血活動。

台中市警四分局長許明耀聞訊後表示支持，鼓勵所屬一起挽起袖子挺醫療。主辦單位也提供凡來捐血者可獲牛排餐券禮品，期盼透過這次活動拋磚引玉，吸引更多民眾加入捐血行列。

這次活動由副分局長呂松林帶頭號召單位所屬員警發揮愛心，秉持「防疫不可少，捐血不能停」的態度，酷似韓國女星河智苑的大墩派出所女警李育萱，第一時間熱情報名，並表示能貢獻一己之力，回饋社會大眾的感覺很好。

四分局表示，警察的工作性質緣故，常給人鐵漢的印象，這次員警紛紛捲起衣袖共同捐血，發揮柔情親民愛民的心，帶頭做起，透過這些善舉，持續傳遞愛與善的關懷，為社會帶來溫暖，一同度過疫情。

長相酷似韓國女星河智苑的女警花李育萱，熱心響應捐血活動，挽袖捐熱血500西西。圖／警方提供
長相酷似韓國女星河智苑的女警花李育萱，熱心響應捐血活動，挽袖捐熱血500西西。圖／警方提供
長相酷似韓國女星河智苑（圖左）的女警花李育萱（圖右），熱心響應捐血活動，挽袖捐熱血500西西。圖／警方提供
長相酷似韓國女星河智苑（圖左）的女警花李育萱（圖右），熱心響應捐血活動，挽袖捐熱血500西西。圖／警方提供
長相酷似韓國女星河智苑的女警花李育萱，熱心響應捐血活動，挽袖捐熱血500西西。圖／警方提供
長相酷似韓國女星河智苑的女警花李育萱，熱心響應捐血活動，挽袖捐熱血500西西。圖／警方提供

捐血 疫情 台中市

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