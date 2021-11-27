影／小小警察營來了！ 童著帥氣制服展笑顏

受親子歡迎的「小小警察營」來了！日前受疫情影響各大型活動緩辦，隨著疫情趨於穩定，台中市清水警分局今(27日)、明(28日)兩天，在台中市清水區鰲峰山運動公園廣場舉辦「小小警察體驗營」活動，共400名學童名額，報名剛出爐馬上秒殺。今早學童穿上帥氣警察制服、手持玩具槍，嶄露笑顏，並藉由活動建立親子正確的犯罪防治及交通觀念，打造台中友善生活城市。

清水警分局指出，活動參加人員為台中市的兒童並開放1位家長陪同參加，每梯次名額為100人，原本僅規劃11月27日2梯次，共計200人參加，公告報名後，不到1日活動即報名額滿，許多還不及報名的民眾紛紛打電話至議長服務處詢問活動名額，議長服務處現為清水警分局志工中隊長張東玄，為讓孩童能順利穿上警察制服夢想，經協調並爭取多追加11月28日2梯次，也是秒殺報名，開放報名不到兩天，4梯次即報名滿額。

今早在鰲峰山運動公園廣場出現多名「小小萌娃警察」，大家齊坐椅上拍手開幕，好似縮小版的新警報到，模樣可愛。

清水警分局指出，活動全程免費，活動內容有：1、「小小波麗士角色扮演」該小朋友們換上Q版的警察制服，變身一個真正的警察，體驗員警平日出勤的緊張與未知感；2、「交通安全小騎士」現場提供小哈雷機車及路線圖地墊，藉由騎乘過程及指揮交通體驗，加強小朋友認識交通秩序、安全規則，現場由擺設2部大型重型警用機車，供民眾乘座體驗。

3、「反毒小尖兵」教導小朋友及家長認識毒品種類及危害，現場請來台中市警犬隊警犬，表演警犬查獲毒品過程，另外，當日現場亦有擺設反詐、防竊及婦幼安全宣導等各式遊戲及有奬徵答，由活動加深小朋友及民眾的犯罪預防防治正確觀念，讓參加活動的小朋友們及家長大開眼界。

台中市議會議長張清照表示，藉由此次活動除了增強歡樂記憶和對警察的認同，並教導國家未來的主人翁，將犯罪防治、交通安全教育的觀念向下紮根，讓孩童有更正確的觀念保護自己，創造台中市為友善的宜居城市。