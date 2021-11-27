防超商店員遭攻擊案再起 屏警建立超商LINE群組

屏東縣高樹鄉9月26日發生超商女店員被列管思覺失調症患者攻擊挖眼後，近期又發生數起超商店員遭攻擊案件，引發社會高度關注，屏東縣警方為遏阻超商再發生暴力事件，除加強超商間的區域聯防和訊息，也要求所有的警分局與各超商業者建立LINE群組，一旦有發生脫序行為時，使用警方APP視訊功能即可直接報案，員警能立即抵達現場。

屏東縣警局說，在加強執行24小時營業超商巡邏勤務外，各警分局與轄區各超商業者成立LINE群組，也教導使用警政服務視訊報案APP，當發生強暴、脅迫等案件時，除撥打110電話外，也能使用這個APP視訊功能，直接向當地派出所報案，加快警方反擊的速度。

患有思覺思調症的50歲楊姓男子，9月26日上午到高樹鄉一家超商購物，潘姓女店員好意提醒未戴好口罩，楊男竟 暴怒衝入櫃台毆打潘女，還徒手猛挖她雙眼，導致被害人左眼球塌裂、鼻梁碎裂及腦震盪，引發社會譁然；在高雄長庚醫院住院治療19天後出院，目前在外地親戚家中休養。