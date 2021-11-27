防超商店員遭攻擊案再起 屏警建立超商LINE群組
屏東縣高樹鄉9月26日發生超商女店員被列管思覺失調症患者攻擊挖眼後，近期又發生數起超商店員遭攻擊案件，引發社會高度關注，屏東縣警方為遏阻超商再發生暴力事件，除加強超商間的區域聯防和訊息，也要求所有的警分局與各超商業者建立LINE群組，一旦有發生脫序行為時，使用警方APP視訊功能即可直接報案，員警能立即抵達現場。
屏東縣警局說，在加強執行24小時營業超商巡邏勤務外，各警分局與轄區各超商業者成立LINE群組，也教導使用警政服務視訊報案APP，當發生強暴、脅迫等案件時，除撥打110電話外，也能使用這個APP視訊功能，直接向當地派出所報案，加快警方反擊的速度。
患有思覺思調症的50歲楊姓男子，9月26日上午到高樹鄉一家超商購物，潘姓女店員好意提醒未戴好口罩，楊男竟 暴怒衝入櫃台毆打潘女，還徒手猛挖她雙眼，導致被害人左眼球塌裂、鼻梁碎裂及腦震盪，引發社會譁然；在高雄長庚醫院住院治療19天後出院，目前在外地親戚家中休養。
楊男是屏東縣衛生局列管的精神疾病患者，警方案發後依精神衛生法規定將他強制送醫，經過1個多月治療後，經評估精神、情緒穩定，11月4日出院，警方至醫院押送至屏東地檢署偵訊，檢方認為楊男有再犯之虞，向法院聲押獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言