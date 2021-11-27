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身高180中年壯漢假扮紅髮妹當車手 反成顯著目標遭逮
身高180的李姓中年男子體格壯碩、一臉橫肉，卻戴紅色假髮、棒球帽、大黑框眼鏡假扮成女子充當車手，在銀行提款機領錢時被跟監的警方逮捕，他當場被嚇傻並坦承犯罪，警方並在附近旅社內查獲3名共犯車手，4人移送，其中3人遭羈押禁見，1人限制住居。
苗栗警方21日晚間6點左右，發現疑似詐騙集團多名車手從外縣市搭火車到苗栗市，並入住旅社準備提領贓款，立即撒下警網緊盯各ATM；李姓男子當時假扮成「妹」隱藏身分，但反而更突兀，讓警方更易「鎖定打擊」，趁這名「紅髮妹」認真領錢時，將「她」當場逮捕；警方並突破對方心防，在銀行附近旅社內逮捕「紅髮妹」的3名共犯，取出15萬多元贓款及10餘張金融卡，移送法辦後，其中3人經法院裁定羈押禁見。
苗栗警分局呼籲，詐騙集團常用代為提款，召募新人充當車手，一旦淪為車手，除了要面對刑事責任，還要賠償被害人損失，切勿因小利從事違法行為，警方將全力追緝送辦。鄉親若發現可疑人車或犯罪行為，請立即撥打110，警民一心，共同打擊犯罪。
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