女童疑遭教師強行灌藥抓傷 高市教育局將查真相

聯合報 / 記者林保光王昭月／ 高雄即時報導

高雄1名女童昨在幼稚園受傷回家，母親發現她頸部有抓傷，帶女童向園方質問，老師說是小朋友自己抓傷，女童母親憤而報警調監視影像，指控是幼教老師「強灌」女兒吃藥造成傷害，將告老師過失傷害。市府表示，由於家長與園方說法不一致，教育局與社會局將釐清事件經過。若涉有不當管教情形，教育局將依幼兒教育及照顧法規定裁處。

高市教育局表示，他們接獲社會局通報，幼兒園疑有不當管教爭議，馬上向園方調取監視器畫面，偕社會局進行了解，警方也已介入偵辦。社會局初步訪問家長，家長指控幼兒受傷，是因教保人員餵藥造成；園方則說明，未發生教保人員餵藥而掐傷幼兒情事，是幼兒自行抓傷。

教育局指出，由於家長與園方說法不一，將到幼兒園釐清事件經過，如果涉有不當管教情形，教育局會依幼兒教育及照顧法規定裁處，並輔導園方確實改善，以保障幼生權益。園方若未依規定在限期內完成改善，會按次加重處罰；行為人是否涉有違反兒少福利與權益保障法情事，正由社會局調查中。

女童母親帶女童到醫院驗傷後，昨晚向警方控告老師過失傷害，但表示不想影響幼稚園營運，因此不願透露是女兒就讀哪所幼稚園。

幼稚園老師遭女童母親控告「強灌」女兒吃藥，致女兒頸部受傷。圖／翻攝自女童母親提供影像
幼稚園老師遭女童母親控告「強灌」女兒吃藥，致女兒頸部受傷。圖／翻攝自女童母親提供影像

教育局 幼兒園

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