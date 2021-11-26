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影／幼教老師「強灌」吃藥？ 女童母控老師過失傷害

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影／幼教老師「強灌」吃藥？ 女童母控老師過失傷害

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市1名女童昨天在幼稚園受傷回家，母親發現她頸部紅腫，疑有抓傷，聽女兒哭訴「被老師用的」，帶女童回幼稚園質問園方；因幼教老師稱是小朋友自己抓傷，女童母親報警處理，調閱出幼稚園影像，指幼教老師「強灌」女兒吃藥造成傷害，今晚憤而控告老師過失傷害。

女童的母親陳姓女子說，昨天女兒參加幼稚園的戶外教學，因女兒生病，她準備早、午餐後的藥包帶去幼稚園，原本女兒去幼稚園並沒受傷，但昨天回家後，她發現女兒脖子有傷痕，問女兒才知道被老師抓傷。女童的母親去幼稚園質問女兒受傷原因，但園方都稱不知情，稱可能是小孩自己抓傷。

女童母親為瞭解真相，報警調閱幼稚園相關影像，女童母親發現，昨天下午約4點，女兒在教室被1名老師自背後將頭部後仰，「強灌」吃藥，約1、2秒女兒一直哭，才有其他老師來安撫，但「灌藥」的老師仍說「小朋友自己抓傷的」。

在側錄影像中，園方說，「因為小朋友本來就不好吃藥了，有些孩子真的就吃不了藥」。

女童母親認為老師強辯，昨天帶女童到醫院驗傷後，今晚向高雄市警方報案，控告老師過失傷害，但表示不想影響幼稚園營運，不願透露是女兒就讀哪所幼稚園。警方表示依法受理報案，將通知當事人說明，並通報教育局處理。

女童母親控告幼稚園老師涉嫌「強灌」女兒吃藥，致女童頸部受傷。圖／女童母親提供
女童母親控告幼稚園老師涉嫌「強灌」女兒吃藥，致女童頸部受傷。圖／女童母親提供
幼稚園老師遭女童母親控告「強灌」女兒吃藥，致女兒頸部受傷。圖／翻攝自女童母親提供影像
幼稚園老師遭女童母親控告「強灌」女兒吃藥，致女兒頸部受傷。圖／翻攝自女童母親提供影像

幼教 高雄市

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