防超商發生暴力事件 北市警增強安全聯絡網

台北市保安警察大隊今天指出，為防範超商發生暴力事件，除加強建立安全聯絡網外，也向超商店員宣導若遇暴力狀況，可使用「北市警政App」視訊報案系統。

北市警察局保安大隊發布新聞資料表示，近期常見街頭暴力、攻擊超商店員事件，已針對北市各超商提高見警率及加強巡邏密度外，也向店員宣導可下載「北市警政App」。

保安大隊指出，「北市警政App」除可透過現場即時連線外，還有定位等功能，警方獲報後，將立即派員到場處置，也告知店員在門口張貼告示或以錄音廣播方式勸導民眾戴口罩。

警方表示，不管超商店員或民眾若發現任何可疑狀況，都能立即使用「北市警政App」視訊報案或打110報警，員警獲報後將立即到場處置，也建議民眾下載「北市警政App」。