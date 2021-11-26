男不斷持刀攻擊店家引恐慌 中警：目前已強制住院

台中市位於北區一家早餐店，自10月底開始，屢遭林姓男子(55歲)持菜刀、石頭等物品攻擊，短短不到一個月，他已遭警方逮捕5次，以恐嚇、毀損等罪名移送台中地檢署，甚至以反覆危害居民之虞為由，兩次建請檢察官聲請預防性羈押，但檢方都裁定釋回，警方最後在家屬同意下，強制將林男就醫安置，暫時解決此人脫序而延伸的危害。

台中市第二警分局表示，自11月起即接獲多起林男恐嚇、毀損、滋事等110報案紀錄，其中更有數次持危險物品威脅恐嚇之舉動，已依法將林嫌以毀損、恐嚇罪嫌，解送台中地檢署3次，另也依毀損函送2次，其中2次以有反覆危害居民之虞，建請檢察官聲請預防性羈押，但檢方認為要件不足，將他釋放。

據了解，林男妹妹更在22日上午8時向警方報案，指稱哥哥在家情緒失控，在房間外大力踹門，擔心遭受攻擊，她只能驚恐的躲在房內，尋求警方協助；台中市第二警分局永興所接獲報案後，派請警方到場，並同步通報消防局及衛生所人員到場，在家屬同意下，將林男送往北區維新醫院強制就醫。