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男不斷持刀攻擊店家引恐慌 中警：目前已強制住院
台中市位於北區一家早餐店，自10月底開始，屢遭林姓男子(55歲)持菜刀、石頭等物品攻擊，短短不到一個月，他已遭警方逮捕5次，以恐嚇、毀損等罪名移送台中地檢署，甚至以反覆危害居民之虞為由，兩次建請檢察官聲請預防性羈押，但檢方都裁定釋回，警方最後在家屬同意下，強制將林男就醫安置，暫時解決此人脫序而延伸的危害。
台中市第二警分局表示，自11月起即接獲多起林男恐嚇、毀損、滋事等110報案紀錄，其中更有數次持危險物品威脅恐嚇之舉動，已依法將林嫌以毀損、恐嚇罪嫌，解送台中地檢署3次，另也依毀損函送2次，其中2次以有反覆危害居民之虞，建請檢察官聲請預防性羈押，但檢方認為要件不足，將他釋放。
據了解，林男妹妹更在22日上午8時向警方報案，指稱哥哥在家情緒失控，在房間外大力踹門，擔心遭受攻擊，她只能驚恐的躲在房內，尋求警方協助；台中市第二警分局永興所接獲報案後，派請警方到場，並同步通報消防局及衛生所人員到場，在家屬同意下，將林男送往北區維新醫院強制就醫。
台中市第二警分局表示，由於林男狀態恐有傷害他人或自己或有傷害之虞，警方已主動彙整林男歷次之脫序行為相關資料，函請衛生局及維新醫院，供醫師作為評估強制住院之參考，目前林民已辦理強制住院，由專業醫師評估鑑定中，暫時不會再有脫序暴力行為發生。
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