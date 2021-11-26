彰縣國小傳霸凌 被害童頻遭毆打、當馬騎 母親心痛崩潰
彰化縣田中鎮某國小黃姓家長到臉書「爆料公社二社」貼文，問縣政府和學校「可以請還給我小孩一個公道嗎？」今天她出面淚訴兒子疑似每天遭到4名同學的語言和肢體霸凌，還被當馬騎，學校知情後處理態度消極；校方表示，過去兩年從未接到學童或家長反映被霸凌，接到投訴已啟動校園霸凌防制準則處理這件事。
黃姓家長說，過去兩年，她兒子的個性從活潑開朗轉變為不太愛講話，5月停課不停學到暑假，恢復原來個性，但9月開學前夕，她兒子幾乎整晚睡不著，醒來坐在床邊發抖，有時哭泣，一問才知升上高年級重新編班，再度編入中年級導師的班上，她兒子緊張害怕到無法好好睡覺，因此她9月2日向校方反映霸凌情形，6日她兒子又被同一批4名小朋友毆打。
黃姓家長表示，9月7日她到校請校方重視，校長和主任找打人的4名小朋友到校長室談話，那4名小朋友起初不在乎，主任問「你們都不是故意的吧？」小朋友哭著說「我們錯了」，談完話，小朋友走出校長室，個個露出笑容，「我火大的是，這4名學童一走出去就破涕為笑，才小五而已，未免太會演了。」
「這好像台中（瑪莎拉蒂惡少）打人事件，他（被打的男大生）比較有優勢的是已經成年，可以提告，我面對的是未成年人，不能告。」黃姓家長說，她問兒子被打時的反應，兒子答稱一直向對方道歉，她又問那4名小朋友向他道歉時的態度，兒子答稱「他們瞪著我」，9月7日她親自問4名小朋友為何打人，竟然回答「就是想打！」
黃姓家長表示，9月2日她向校方反映兒子被4名小朋友霸凌，6日兒子又被打，學校9月10日才校安通報，「校安通報不是要事情發生後的24小時內通報嗎？」她向導師反映霸凌案件，導師都說知道、有處理，案件調查時導師又說不知道有這些情形，後來調查結果居然是學童嬉戲時，她兒子自己跌倒受傷，她問兒子為何以前都不講，兒子回答「被打忍一忍就好，講出來怕你們擔心」。
她兒子就醫，心理師輔導時，她兒子才說出被4名同學霸凌，不僅嘲笑體型、罵三字經、莫名毆打身體和後腦，以腳踹踢下體，把她兒子當馬騎，平常還會偷她兒子的東西，持美工刀威脅不准回家說出來，如果看到她兒子考高分，那4名學童說「是作弊來的」；令人意外的是班導師都知情，卻當作一般兒童玩耍，動作比較大而已，去年兒子滿身瘀青，導師致電聲稱是「自己跌倒」，那4名學童說是玩平衡木時跌倒，她兒子說「有人推我」。
黃姓家長說，她表明將對此事提告，學校召開調查會，只有學校主任和外聘人員出席，校長和縣政府官員都沒到，而且學校人員禁止錄音，說「我們這個調查不具有司法效益」當她去電詢問教育處人員「霸凌事件調查會三人成立嗎？」對方回答「如果你要司法，我沒辦法管，這已經在辦，你在吵什麼？」
縣政府教育處表示，學校9月10日接獲家長投訴疑似霸凌事件，當天完成校安通報作業，13日召開防制校園霸凌因應小組第一次會議，會中決議組成調查小組進行調查，縣政府14日函請學校依「校園霸凌防制準則」規定調查，由視導區督學協助督導學校依規定落實辦理，11日彰化縣縣學生輔導諮商中心指派駐區心理師輔導與個案相關的學童，縣政府也要求學校增強老師對學生輔導管教知能，妥適處理學生衝突或偏差行為。
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