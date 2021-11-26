彰縣國小傳霸凌 被害童頻遭毆打、當馬騎 母親心痛崩潰

彰化縣田中鎮某國小黃姓家長到臉書「爆料公社二社」貼文，問縣政府和學校「可以請還給我小孩一個公道嗎？」今天她出面淚訴兒子疑似每天遭到4名同學的語言和肢體霸凌，還被當馬騎，學校知情後處理態度消極；校方表示，過去兩年從未接到學童或家長反映被霸凌，接到投訴已啟動校園霸凌防制準則處理這件事。

黃姓家長說，過去兩年，她兒子的個性從活潑開朗轉變為不太愛講話，5月停課不停學到暑假，恢復原來個性，但9月開學前夕，她兒子幾乎整晚睡不著，醒來坐在床邊發抖，有時哭泣，一問才知升上高年級重新編班，再度編入中年級導師的班上，她兒子緊張害怕到無法好好睡覺，因此她9月2日向校方反映霸凌情形，6日她兒子又被同一批4名小朋友毆打。

黃姓家長表示，9月7日她到校請校方重視，校長和主任找打人的4名小朋友到校長室談話，那4名小朋友起初不在乎，主任問「你們都不是故意的吧？」小朋友哭著說「我們錯了」，談完話，小朋友走出校長室，個個露出笑容，「我火大的是，這4名學童一走出去就破涕為笑，才小五而已，未免太會演了。」

「這好像台中（瑪莎拉蒂惡少）打人事件，他（被打的男大生）比較有優勢的是已經成年，可以提告，我面對的是未成年人，不能告。」黃姓家長說，她問兒子被打時的反應，兒子答稱一直向對方道歉，她又問那4名小朋友向他道歉時的態度，兒子答稱「他們瞪著我」，9月7日她親自問4名小朋友為何打人，竟然回答「就是想打！」

黃姓家長表示，9月2日她向校方反映兒子被4名小朋友霸凌，6日兒子又被打，學校9月10日才校安通報，「校安通報不是要事情發生後的24小時內通報嗎？」她向導師反映霸凌案件，導師都說知道、有處理，案件調查時導師又說不知道有這些情形，後來調查結果居然是學童嬉戲時，她兒子自己跌倒受傷，她問兒子為何以前都不講，兒子回答「被打忍一忍就好，講出來怕你們擔心」。

她兒子就醫，心理師輔導時，她兒子才說出被4名同學霸凌，不僅嘲笑體型、罵三字經、莫名毆打身體和後腦，以腳踹踢下體，把她兒子當馬騎，平常還會偷她兒子的東西，持美工刀威脅不准回家說出來，如果看到她兒子考高分，那4名學童說「是作弊來的」；令人意外的是班導師都知情，卻當作一般兒童玩耍，動作比較大而已，去年兒子滿身瘀青，導師致電聲稱是「自己跌倒」，那4名學童說是玩平衡木時跌倒，她兒子說「有人推我」。

黃姓家長說，她表明將對此事提告，學校召開調查會，只有學校主任和外聘人員出席，校長和縣政府官員都沒到，而且學校人員禁止錄音，說「我們這個調查不具有司法效益」當她去電詢問教育處人員「霸凌事件調查會三人成立嗎？」對方回答「如果你要司法，我沒辦法管，這已經在辦，你在吵什麼？」