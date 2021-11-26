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雙鐵收炸彈恐嚇 台鐵列車搜到不明行李延誤17分鐘發車

聯合報 / 記者 劉柏均曹悅華／台中即時報導

區間車示意圖。非文中車輛。聯合報系資料照
區間車示意圖。非文中車輛。聯合報系資料照
台鐵客服中心今日上午9時接獲恐嚇信，揚言要在雙鐵各一輛北上列車車廂和台鐵新烏日站放置炸彈，炸彈將於中午12時許引爆，若此之前，車輛移動時速低於80公里，炸彈便會提前引爆，甚至提及區間車會炸死很多月台上的人。

據了解，台鐵緊急報警後，鐵路警察於上午9時許出動30多人巡查，火車站內並無任何異狀，共查驗了8班列車，其中台鐵2154次列車於上午10時許，在第3車廂中發現無人行李，警方用防爆毯警戒，所幸裡面僅有衣物，純屬虛驚一場，該列車也延誤17分鐘發車。

高鐵也曾在17日收到炸彈恐嚇訊息，是否與今日台鐵一案為同一人？鐵路警察局台中分局偵查隊則表示，目前不排除這個可能，全案仍在持續調查當中。

另根據本報掌握，高鐵在23日主管會議中指示，近期連續四起在企業網站留言放置爆裂物案件，「是非常嚴重的恐嚇危害安全事件」。也就是說加上今天這一起，近期已有至少五起；鐵路警察局台中分局偵查隊表示，以今年計算，目前僅接獲到今日這1則恐嚇威脅訊息。

台鐵 炸彈

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