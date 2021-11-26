彰化男子販毒憂黑吃黑 隨身帶槍遭警查獲

彰化許姓男子販毒，為防黑吃黑還隨身帶槍，警方查緝時，許男見警察出現拔腿就跑，仍遭壓制逮捕，起出大量毒品及4把空氣槍，鑑定是否具殺傷力。

彰化縣警察局刑事警察大隊偵三隊接獲民眾線報指，許姓男子以販毒為業更擁槍自重，經跟監蒐證，23日在彰化縣員林市搜索查獲許男隨身攜帶4把空氣手槍及毒品海洛因、安非他命、一粒眠、毒品咖啡包，全案依違反毒品危害防制條例等，移送彰化地檢署偵辦。

彰化縣警察局今天透過新聞稿公布掃黑、肅槍、查賭、擴大臨檢等專案勤務成果，1週總計檢肅黑道幫派2案18人、檢肅非法槍械7把及子彈27發、查獲各類賭博案24件50人等。

縣警局長吳坤旭表示，這次檢肅到案的黑道橫行彰化多個鄉鎮，以恐嚇危害人身安全、毀損住家財物等暴力手段追討被害人債務，蒐證後澈底剷除。

縣警局指出，刑警大隊偵二隊在鹿港鎮查獲施姓犯嫌持有改造手槍底座1把、彈匣1個、槍管等零組件及改造工具；偵三隊在員林查獲許男持有4把槍械及毒品1批；偵四隊會同刑事局偵九大隊查獲運動簽賭網站，及員林警分局會同刑事局國際科、台中市警局查獲線上娛樂城博奕網站及洗錢機房，阻斷黑幫經濟來源。

吳坤旭表示，要求各分局、刑警大隊確實掌握危害地方治安的惡勢力，並深入完整蒐證分析犯罪手法及經濟來源，查緝應連根拔起；另外，警方18日至23日夜間動員警力945人次執行41場路檢、臨檢250處易滋事場所等，相關勤務將持續辦理。