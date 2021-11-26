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雙鐵又收炸彈恐嚇揚言中午引爆 台鐵急報警回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

台鐵區間車示意圖。聯合報系資料照
台鐵區間車示意圖。聯合報系資料照
雙鐵又傳炸彈恐嚇。據悉，台鐵今上午9時許接獲恐嚇，揚言要在雙鐵各一輛北上列車車廂和台鐵新烏日站放置炸彈，炸彈將於中午12時引爆，假如在這之前時速低於80公里，就會提前引爆，還預告「區間車爆炸會炸死很多月台的人」。

對此，台鐵局營運安全處處長林景山受訪表示，已在第一時間報警，目前看起來是虛驚一場，已加派人力在車上巡視，如有看到可疑的行李會多檢查。

台鐵說，今天早上接獲恐嚇留言，表示將於台中站上車搭乘北上區間列車並放置炸彈，並將於12時準時引爆，第一時間已通知本局台中等車站及鐵路警察加派人力於站場、列車巡查，並通報交通部，截至12時10分台中地區各站及各列車及鐵路警察局回報一切均正常。

對於稍早炸彈訊息，台灣高鐵公司表示，接獲鐵路警察局轉知相關訊息後，立即通知各車站及列車加強巡檢，並配合鐵路警察局進行後續調查。

根據本報掌握，上周（17日）高鐵也收到訊息，有人派員於高鐵台中站搭乘北上列車並放置10枚威力強大的賴打炸彈。據悉，台中車站當天一直巡邏，後來發現虛驚一場。

另根據本報掌握，高鐵在23日主管會議中指示，近期連續四起在企業網站留言放置爆裂物案件，「是非常嚴重的恐嚇危害安全事件」。也就是說加上今天這一起，近期已有至少五起。

炸彈訊息。圖／取自臉書社團「臺灣便當管理局-附屬鐵路部」
炸彈訊息。圖／取自臉書社團「臺灣便當管理局-附屬鐵路部」

炸彈 台鐵

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