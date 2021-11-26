殯葬業者搶生意朝民間救護車潑漆 還涉恐嚇護理人員

屏東縣警局破獲以林姓男子為首的暴力組織犯罪集團，警方調查，林姓男子覬覦殯葬業龐大商機，去年4月開設禮儀公司，獲得車禍傷亡事件資訊後，派人與家屬聯繫協助後續喪葬事宜牟利，若欲其他禮儀公司搶生意，糾眾前往恐嚇，還曾在醫院急診室外民間救護車停放區，朝民間救護車潑漆，還涉言語恐嚇護理人員。警方組專案小組偵辦，將林男等10人移送，檢方聲押法院裁定5萬交保。

警方調查，林姓男子為首的殯葬蟑螂集團，涉脅迫民間救護車業者，要求將OHCA、要從醫院轉院回家拔管的相關患者的消息要跟他們通知，讓他們後續接手殯葬事宜，若沒有照他們意思，對救護車潑漆，甚至滋擾急診室護理人員，要求護理人員通報，護理人員基於職業倫理，無法配合，就恐嚇護理人員，現掌握有3名被害人。

另外，屏東縣潮州警分局、恆春分局破獲，黃姓男子為暴力組織犯罪集團，黃男擔任土方公會理事長，覬覦土方清運工程龐大商機，自組工會派人到去各地營建工程，向負責人恐嚇要求加入其公會並支付會員費用，2萬元到5萬元不等，若不從則率眾恐嚇等事由迫使被害者就範牟利，連貨車司機都被要求加入公會，巧立名目索取費用。警將涉案黃男、吳男等人移送，法院裁定10萬、5萬元交保。