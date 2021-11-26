疑和前雇主兒子有糾紛 男子潛入對方家中行竊被逮

台南31歲盛姓男子疑和陳姓前女雇主的兒子有糾紛，竟潛入對方家中偷走多件珠寶飾品等貴重物品後變賣，警方獲報調閱監視器，昨天在汽車旅館逮捕盛男，連同收贓業者一併送辦。

台南市警局第4分局警員今天告訴中央社記者，目前無業的盛男，一度受僱於電子遊戲場，但疑和陳姓女雇主的兒子有糾紛，21日潛入陳女在台南市安平區家中行竊，逾走8件寶石類的珠寶飾品、手提包及手錶等貴重物品。

盛男得手後，將貴重物品轉賣給中西區珠寶店，名牌包包及皮夾棄置於善化區曾文溪橋下防汛大排水溝後，再到汽車旅館藏匿；警方鎖定盛男犯案，昨天將他逮捕到案。

盛男被逮後，坦承犯行。警方訊後依竊盜、收受贓物罪嫌分別送辦盛男及收贓的戴姓業者。