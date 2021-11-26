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台中男子多次持刀恐嚇早餐店 遭強制送醫

中央社 / 台中26日電

台中一名男子涉嫌鎖定住家附近早餐店，多次毀損業者、顧客的汽機車，甚至持刀恐嚇，警方多次將男子送辦仍無效，日前經消防局與衛生局將他強制就醫，由醫師評估鑑定中。

媒體報導，男子鎖定台中市北區住家附近早餐店，多次用腳踏車毀損早餐店門窗、攻擊業者或是顧客的汽機車，甚至持菜刀闖入店內作勢砍人，警方多次將男子送辦，但他仍不斷到店內犯案。

台中市警察局第2分局今天透過新聞稿指出，永興派出所從今年11月起，接獲多起男子恐嚇、毀損等報案紀錄，其中更有數次持危險物品威脅恐嚇舉動，警方依法將男子以毀損、恐嚇罪嫌移送台中地檢署3次，另毀損函送2次。

警方指出，其中有2次案件以有反覆危害居民之虞，建請檢察官聲請預防性羈押，但因要件不足未獲採納。

22日上午8時許，警方接獲報案，指稱在住家中，遭情緒異常失控的哥哥，在房間外大力踹門，報案女子只敢躲在房內，請求警方派員協助。

員警趕赴現場後，通報台中市消防局及衛生所人員到場，經家屬同意下，將男子強制就醫。由於男子狀態恐有傷害他人或自傷之虞，警方彙整相關事證，函請衛生局供醫師作為強制住院參考評估，目前男子已強制住院，由醫師評估鑑定中。

衛生局 恐嚇 早餐

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