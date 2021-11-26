影／LV名牌包贓物丟大排 台南警方涉水打撈
台南市陳姓貴婦21日晚間返家後發現住宅遭竊，屋內寶石飾品、手表及LV名牌包等遭人洗劫一空，損失近百萬元，員警獲報後調閱監視器，循線鎖定曾在貴婦店內上班的31歲盛姓男子涉有重嫌，但持搜索票至其居住所查緝未果，依其習性擴大搜尋，昨天上午在北區附近摩鐵找到他，在中西區珠寶店找到部分銷贓飾品外，遠赴善化區曾文溪橋下防汛大排水溝找回遭丟棄的LV包。
盛嫌指出，過去曾在該屋主店內上班，一時起貪念才動手行竊。專案小組明察暗訪，發現盛嫌北區居住處所，報請南檢申請搜索票查緝，未料，盛嫌狡兔三窟，警方上門卻找不到他。
專案小組調查，盛嫌犯案後即就不敢返回住處，讓專案人員苦惱不已，所幸員警憑藉對竊嫌犯案習性擴大追查，昨天在北區附近摩鐵找到盛嫌，他落網時直呼「怎可能找得到」。
他自知難逃法網，全盤托出，供出中西區銷贓的珠寶店，並告知警方將行竊包包丟棄到曾文溪橋下大排，專案小組遂速趕往大排溪底打撈取贓，在惡臭沖天、垃圾泥巴滿地的大排內涉水打撈，還一度跌落水中，總算在找到遭丟棄LV包及部分失竊物品。
據調查，盛嫌稱典當珠寶飾品3萬8000元，然而，珠寶店戴姓負責人稱收購贓物金額為54萬。警方循線在曾文溪橋下防汛大排水溝及珠寶店等處所起獲LV包2個、黑色皮夾1個、手表3支等贓物，光是遭丟棄的LV包價格約10萬元。最後警方將盛、戴兩人分別依竊盜、收受贓物罪移送法辦。
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