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開堆高機傾倒廢料 門架突倒塌壓爛機具 工人慘死

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園張姓工人在觀音區某金屬公司上班時，經雇主指示駕駛堆高機傾倒廢棄物，途中門架突然倒塌害他慘遭夾擊，整個人卡在駕駛座動彈不得，車身也嚴重變形毀損，搶救送醫仍不治；檢方認為公司謝姓負責人等3人涉嫌過失致死，考量以920萬元和家屬和解，偵結予以3人緩起訴處分。

檢警調查，張男今年3月19日傍晚6點多駕駛堆高機準備傾倒廢料到清理車，並以裝料桶擠壓整理廢料時，堆高機的門架突然倒塌，張慘遭堆高機門架、車身之間猛力擠壓，緊急送醫搶救仍因顱內出血、氣血胸宣告不治。

檢方查，金屬公司謝姓負責人、張姓協理及彭姓人事主任，本應注意勞動場所的堆高機，不得讓員工作為非主要用途以外事項，且操作裝卸需有合理必要預防設備措施、提供安全順練，謝等人卻疏於未注意，讓張姓工人以堆高機傾倒垃圾，操作非主要用途。

檢方訊時，謝、張及彭均坦承不諱，並有現場目擊員工證詞、桃園市勞檢處重大職災報告，以及現場監視器佐證。

另職業安全衛生設施規則第116條指出，雇主對勞動場所車輛機械，不得供為主要用途以外之用途，且對於荷重1公噸以上堆高機，應指派特殊作業安全衛生教育訓練人員操作；檢方認定謝等人未注意，就讓張姓員工操作，其過失和張死亡結果有因果關係。

檢方認為，謝等3人涉犯過失致死、職業安全衛生法，但考量公司和死者家屬以920萬元達成和解，家屬也願意撤告，偵結予以3人緩起訴處分。

案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝

桃園 監視器

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