台62線隧道好滑駕駛撞傷 掉汙泥砂石車駕駛被逮捕法辦

陳姓男子今天上午駕駛砂石車行經瑞芳區台62線13.2K四腳亭隧道內時，因車身後車斗擋門鬆脫，導致車上載運的石塊汙泥滲漏隧道內，滿是汙泥，害一輛後方的汽車失控打滑撞向路旁護欄，許姓駕駛受傷，救護車送往基隆長庚醫院治療，已無大礙。台2線、台62線沿路都有汙泥，影響交通，到近上午11時已緊急清除完畢。

瑞芳警分局調查，53歲陳姓男子，今天上午8點多，駕駛砂石車行駛台62線轉台2線，往宜蘭方向行駛，因車身後車斗擋門鬆脫，導致車上載運的石塊汙泥滲漏在62線13.2K四腳亭隧道內，造成後方一輛自小客打滑撞向路旁護欄。

自小客許姓駕駛（30歲）受傷由救護車送往基隆長庚醫院治療，已無大礙，瑞芳警分局員警獲報趕至現場處。員警到場時砂石車已不見蹤影，警方通報攔查，最後在台2線福隆段攔下涉案砂石車。

警方說，台62線事故現場車輛，9時許拖吊完畢，路面石塊汙泥9時20分許，由基隆工務段清理完畢，交通恢復順暢。另台2線73K至102.7K沿線滲漏的石塊汙泥，於0時41分許，由基隆工務段清理完畢，分分局在處理期間通報交控中心及警廣電台，提醒用路人行經相關路段時，小心駕駛。