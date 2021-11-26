快訊

香港數名政治人物收到「腐肉信」 貼有台灣郵票

網友「被下單」買港股？元大證昨現異常：會確保客戶權益

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在家抽菸釀大火害女兒被燒死 爸爸過失致死罪嫌起訴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園賈姓男子在家抽菸，卻沒注意把菸蒂完全熄滅就去廁所，導致微小火種蓄熱，釀成火勢一發不可收拾，賈率先逃出屋外後，屋中的女兒來不及逃生，因吸入性嗆傷、全身百分之20燒灼傷身亡；檢方訊時賈坦承抽菸，檢方以認為賈的過失和女兒死亡有因果關係，依過失致死罪嫌起訴他。

檢警調查，賈男（44歲）今年2月15日早上9點多在房間內抽菸，之後直接離開去上廁所，未料菸蒂上的微小火種沒有熄滅，並持續蓄熱造成房間起火燃燒，火勢一發不可收拾，賈見濃煙直竄無法及時撲滅逃出屋外。

消防隊獲報到場，經賈告知包括太太、女兒都還在屋內，其中妻子與大女兒、小女兒躲到3樓待救，但2女兒卻在臥室內無法即時逃出，經消防入室搶救發現她吸入性嗆傷，全身百分之20燒灼傷。

少女經搶救雖一度恢復呼吸心跳，但最終仍因缺氧性腦病變、呼吸衰竭死亡；檢方訊時，賈坦承當時在房間抽菸，另經消防火災鑑定指出起火點在2樓房間。

檢方認為，賈男抽菸導致起火的過失行為，和最終導致女兒死亡的結果有相當因果關係，偵結依過失致死罪嫌起訴他。

案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照

抽菸

延伸閱讀

嗜喝熱飲當心食道癌上身！ 攝氏65度以上增加罹癌風險

誤信老輩抽菸可治鼻塞 菸齡30年婦人肺阻塞演成肺腺癌

亂丟菸蒂遭規勸 台中男拿槍射銀樓玻璃洩憤遭訴

台61線砂石車與載送氨水槽車相撞 砂石車駕駛當場燒死

相關新聞

高雄楠梓五輕舊址工安事故 維修工遭砂石車後斗壓死

高雄楠梓中油五輕舊址傳整治工傳事故，63歲張姓男子汽車維修工人日前，進入工地，維修砂石車；豈料，遭車斗壓傷頭部、身體，送...

影／因男友金錢糾紛遭4惡煞押到台南 女被警救出瞬間痛哭

台中市陳姓男子有22萬多元金錢糾紛，討債集團22日深夜設計其傅姓女友在新北市摩鐵見面，當場遭邱姓等4嫌強押上車南下台南，...

台東栗松溫泉1登山客胸悶倒地昏迷 經搶救仍不治

高雄一名69歲李姓男子，昨偕同妻子與5名山友至台東縣海端鄉栗松溫泉遊憩，返回途中突胸悶倒地休克，友人見狀施以CPR，並同...

潑漆、灑冥紙 警逮11幫派成員

台北市文山區一處民宅，今年9月起，連續遭人潑漆、撒冥紙、甚至是槍擊大門示威恐嚇，台北市警方調查，昨天逮捕11名幫派份子到...

在家抽菸釀大火害女兒被燒死 爸爸過失致死罪嫌起訴

桃園賈姓男子在家抽菸，卻沒注意把菸蒂完全熄滅就去廁所，導致微小火種蓄熱，釀成火勢一發不可收拾，賈率先逃出屋外後，屋中的女...

影／想鑽車縫超車？機車直接撞路旁小黃 網友笑翻

台中市台灣大道四段靠近榮總和東海大學校門口附近，一輛機車疑似想鑽車縫超車，但因騎行在公車後方，沒看到路旁計程車停靠區有計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。