在家抽菸釀大火害女兒被燒死 爸爸過失致死罪嫌起訴

桃園賈姓男子在家抽菸，卻沒注意把菸蒂完全熄滅就去廁所，導致微小火種蓄熱，釀成火勢一發不可收拾，賈率先逃出屋外後，屋中的女兒來不及逃生，因吸入性嗆傷、全身百分之20燒灼傷身亡；檢方訊時賈坦承抽菸，檢方以認為賈的過失和女兒死亡有因果關係，依過失致死罪嫌起訴他。

檢警調查，賈男（44歲）今年2月15日早上9點多在房間內抽菸，之後直接離開去上廁所，未料菸蒂上的微小火種沒有熄滅，並持續蓄熱造成房間起火燃燒，火勢一發不可收拾，賈見濃煙直竄無法及時撲滅逃出屋外。

消防隊獲報到場，經賈告知包括太太、女兒都還在屋內，其中妻子與大女兒、小女兒躲到3樓待救，但2女兒卻在臥室內無法即時逃出，經消防入室搶救發現她吸入性嗆傷，全身百分之20燒灼傷。

少女經搶救雖一度恢復呼吸心跳，但最終仍因缺氧性腦病變、呼吸衰竭死亡；檢方訊時，賈坦承當時在房間抽菸，另經消防火災鑑定指出起火點在2樓房間。