台東栗松溫泉1登山客胸悶倒地昏迷 經搶救仍不治

高雄一名69歲李姓男子，昨偕同妻子與5名山友至台東縣海端鄉栗松溫泉遊憩，返回途中突胸悶倒地休克，友人見狀施以CPR，並同步打電話向外求援；關山警消獲報前往救援，經搶救仍無效，即合力將遺體抬運送醫，待檢察官今天相驗釐清死因。

關山警分局表示，昨天下午2點30分接獲民眾報案指出，栗松溫泉步道有人倒下昏迷，立即派遣向陽及利稻派出所警員會同消防救護人員前往現場，3點30分8名救護人員抵達現場，發現李男已無呼吸心跳，接手搶救後，仍不見起色，沒有生命跡象。

隨後由救護人員及李男同行山友，在暗夜山林小徑的雨中，花5個小時時間，合力將遺體抬運至省道台20線公路上，再由救護車轉送關山慈濟醫院，待檢察官今天相驗釐清死亡原因。

警方了解，李姓男子昨早上8點偕同妻子與5名山友至台東縣海端鄉栗松溫泉遊憩，下午2點左右返程時，李男突感胸悶呼吸困難，隨後倒地後呈現休克狀態，同行友人施以CPR，並撥打電話求援。友人向警方表示李男身體狀況健康良好，不知道為何突然胸悶倒地。