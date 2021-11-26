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警界屢傳警涉不法 資深警嘆：汰除門檻高難驅劣幣

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

日前新北市三重警分局偵查隊一名員警，貪圖方便私刻主管職銜章，自批用印200多件公文，後遭分局自檢調查確定，依偽造公文書罪嫌送辦。其實，這幾年年輕員警涉案不少，但真正因案遭撤職、免職，卻是寥寥可數。資深警感嘆「因案遭撤免職門檻太高，無法汰劣留良」。

2009年新竹市吳姓警員，拿同事的職銜章蓋在筆錄上，事後當事人向督察室提出檢舉，全案依偽造文書罪嫌提起公訴。2010年至2011年新竹縣一名偵查佐，擔心公文超過管考期限被懲處，同是偽刻小隊長、偵查隊長、分局長等印章，做起「一人分局」處理公文，依偽造文書罪判刑2年、緩刑5年，並向國庫支付10萬元。

2010年至2015年間，新北市新莊警備隊員警，以親友身分證或侵占民眾拾獲證件，創辦多個臉書分身帳號，參加電影票贈獎活動，被偽造文書、侵占以及業務侵占等罪提起公訴。2017年新北市海山分局8名警員，涉嫌將「非線上立破」案件，登載為「線上立破」依偽造文書、貪汙等罪移送法辦。

再者，2018年起新北市林口警分局6名基層員警，涉嫌把「鎖定行蹤查獲通緝犯」，偽造成巡邏查獲的「線上立破」被依行使公務員登載不實公文罪嫌予以1年緩起訴。

一名不具名資深警員表示，這幾年年輕警職人員，因資訊獲得迅速，腦筋動得快，識法度又強，不少在警界發光發熱。但也有部分年輕員警，受網路科技影響，人情淡薄，以己為主不按章法行事，遂見有年輕員警屢踩紅線，私德、操守蕩失，全國警譽蒙羞。

「因案遭撤免職門檻太高，劣幣難驅」資深警說，雖警犯錯有《警察人員獎懲標準》為依懲，按事由之輕重，分3條44項條文之規定記以「申誡」「記過」「一大過」。看似規定明確，但真要劣幣汰除門檻卻是太高，得依規定記滿18支申誡，失責員警才得以汰除，或經「起訴停職」、「判刑確定」經公務員懲戒委員會（簡稱公懲會）議決撤職停止任用亦或免職。冗長的行政程序，加上因案遭撤、免職門檻太高，導致長久以來劣幣難驅，無法汰劣留良。

三重警分局外觀。記者曾伯愷／攝影
三重警分局外觀。記者曾伯愷／攝影

偽造文書 新竹

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