自檢調查！三重警私刻主管職名章 自批281件公文遭法辦

偽造文書！新北市三重警分局偵查隊23歲許姓警員，今年4月私刻長官職名章，核批自己承辦281件公文、歸檔，時間竟達半年。上個月中旬，許員長官意外從歸檔公文中，發現其違法事證，經分局自檢調查事證明確，記許員一大過處分，並改調警備隊列管，另依偽造文書罪嫌將許員函送法辦。

據了解，23歲許姓員警，警專36期畢業，2019年10月21日分發新北市三重警分局偵查隊服務至今。個性內向沉靜的他，工作上未犯過嚴重缺失。不料，這半年來，許員疑似受不了公文稽查催辦壓力，竟私刻主管職名章自批公文鋌險違法，斷送自己大好的從警之路。

經查證，上個月中旬，三重警分局偵查隊楊姓分隊長，見隊上公文推車堆疊著大批歸檔公文，他好奇隨手拿起其中一件翻閱，發現竟沒印象核簽過這份公文，卻蓋有他的職名章，他仔細查對，發現簽核日期非他筆跡、核印「職名章」也些微不同。

為求謹慎，他找來管制考核業務承辦人員，一同到檔案室申請調閱、比對，果然在若干件公文發現，分隊長、偵查隊長的職名章用印是私刻章。他向上通報，分局自檢調查，發現許員從今年4月中旬至上個月14日經手600多件公文，竟有281件公文是用私刻「偵查隊長職名章」、「分隊長職名章」、「代為決行章」自批、歸檔涉法明確。

經督察組找來許員詢問，許員坦承私刻「偵查隊長」、「分隊長」、「代為決行章」等3顆核章自批公文。辯稱是因為公文量大，被公文稽查催辦壓得喘不過氣，為了能在期限內「辦結」才會在未經官長授權下，自作聰明私刻長官們職名章自行批文、歸檔。