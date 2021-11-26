自檢調查！三重警私刻主管職名章 自批281件公文遭法辦

聯合報 / 記者曾伯愷林昭彰／新北即時報導

偽造文書！新北市三重警分局偵查隊23歲許姓警員，今年4月私刻長官職名章，核批自己承辦281件公文、歸檔，時間竟達半年。上個月中旬，許員長官意外從歸檔公文中，發現其違法事證，經分局自檢調查事證明確，記許員一大過處分，並改調警備隊列管，另依偽造文書罪嫌將許員函送法辦。

據了解，23歲許姓員警，警專36期畢業，2019年10月21日分發新北市三重警分局偵查隊服務至今。個性內向沉靜的他，工作上未犯過嚴重缺失。不料，這半年來，許員疑似受不了公文稽查催辦壓力，竟私刻主管職名章自批公文鋌險違法，斷送自己大好的從警之路。

經查證，上個月中旬，三重警分局偵查隊楊姓分隊長，見隊上公文推車堆疊著大批歸檔公文，他好奇隨手拿起其中一件翻閱，發現竟沒印象核簽過這份公文，卻蓋有他的職名章，他仔細查對，發現簽核日期非他筆跡、核印「職名章」也些微不同。

為求謹慎，他找來管制考核業務承辦人員，一同到檔案室申請調閱、比對，果然在若干件公文發現，分隊長、偵查隊長的職名章用印是私刻章。他向上通報，分局自檢調查，發現許員從今年4月中旬至上個月14日經手600多件公文，竟有281件公文是用私刻「偵查隊長職名章」、「分隊長職名章」、「代為決行章」自批、歸檔涉法明確。

經督察組找來許員詢問，許員坦承私刻「偵查隊長」、「分隊長」、「代為決行章」等3顆核章自批公文。辯稱是因為公文量大，被公文稽查催辦壓得喘不過氣，為了能在期限內「辦結」才會在未經官長授權下，自作聰明私刻長官們職名章自行批文、歸檔。

三重警分局表示，許員經內部自檢調查，疑涉刑法第211條、第213條、第218條第一項之偽造文書罪嫌，上個月22日以「有違紀傾向對象」將他改調警備隊列管，這個月16日自檢調查結束，依偽造文書罪嫌將許員函送法辦。後續將加強教育基層員警、強化法紀觀念，要求落實公文承辦流程，以防弊類似情事發生。

三重警分局偵查隊員，私刻主管職名章，自批281件公文被送辦。記者曾伯愷／翻攝
三重警分局偵查隊員，私刻主管職名章，自批281件公文被送辦。記者曾伯愷／翻攝
三重偵查隊外觀。記者曾伯愷／翻攝
三重偵查隊外觀。記者曾伯愷／翻攝

偽造文書

延伸閱讀

影／埔里男唱完歌遭十餘人擄走 遭球棒痛毆、魚鉤插背

新北三重男持甩棍嗆聲 不敵一句「打我試試看」秒閉嘴

員警勾結徵信業者 高雄警已5人遭羈押

企業捐偵防車予中和分局盼拋磚引玉 警局及民代齊感謝

相關新聞

砂石車衝對向 連環撞2死4傷

施姓男子昨天清晨駕駛砂石車行經桃園市大園區中正東路時，不明原因失控衝過分隔島闖進對向車道，撞及一輛廂型車及一輛轎車，再撞...

自檢調查！三重警私刻主管職名章 自批281件公文遭法辦

偽造文書！新北市三重警分局偵查隊23歲許姓警員，今年4月私刻長官職名章，核批自己承辦281件公文、歸檔，時間竟達半年。上...

路過遇橫禍！汽車慘被路樹砸爛 駕駛驚險脫困

新北市消防局今晚8時接獲民眾報案，從青山國中4樓看到後方環山路上，發生路樹傾倒還砸中路過汽車，疑似有人受困，消防局派遣社...

影／嘉梅山36灣驚傳車禍 男駕貨車失控撞電杆昏迷

嘉義縣消防局今天晚間7點8分獲報，指梅山鄉162甲線（俗稱梅山36灣），第23彎處發生小貨車車禍，疑駕駛過彎失控自撞電線...

六旬翁跌落大坑邊坡亡 車停奇怪位置檢警相驗查死因

台中市六旬劉姓老翁在今天上午被北屯區中坑巷附近的攔砂壩工程工人發現，跌落在廍子溪河床支流的邊坡，警、消到場時，劉已明顯死...

麥寮婦人如廁受困大樓 微弱求救聲喚來機靈警察搭救

「誰來救我呀！」雲林縣麥寮鄉龍江街大樓裡的套房傳出微弱的求救聲， 一名在走道上的住戶似有若無聽見，下樓巧遇警察在簽巡邏箱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。