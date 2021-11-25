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六旬翁跌落大坑邊坡亡 車停奇怪位置檢警相驗查死因

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬劉姓老翁在今天上午被北屯區中坑巷附近的攔砂壩工程工人發現，跌落在廍子溪河床支流的邊坡，警、消到場時，劉已明顯死亡，而劉使用的廂型車，駕駛座的車門沒開，反而是廂型車的後方車門開啟，警方初步研判，劉可能是開車門時，不慎掉落到3公尺深的邊坡，摔到頭部，現場無外力破壞，打鬥痕跡，明天將報請檢察官相驗，釐清死因。

今天上午9時許，在北屯區中坑巷附近進行廍子溪支流攔砂壩工程的工人，因發現一輛廂型車停在邊坡旁，因該處平常少人出入，工人前往察看，發現劉姓老翁（69歲）已倒臥在3公尺深的邊坡，廂型車的左後方的車門開啟，警、消獲報到場時，劉已明顯死亡，呈現屍僵，初估死亡時間已超過24小時。

警方調查發現，劉的廂型車停在緊鄰邊坡的位置，根本無法開啟車門，而左後方開啟的車門，開出後就是3公尺深的邊坡，經詢問劉家人，家人透露，22日劉就失聯，23日前往派岀所報案協尋，但劉並無債務糾紛或身體病痛，而且劉從事成衣販售，該處也非劉會前往的地點，不知劉為何會出現在該處。

第五警分局鑑識小組調查，劉的額頭中央有擦挫傷，也有乾血跡，但身體無其他傷勢，廂型車與案發現場，也無外力破壞、打鬥痕跡，車內也無遺書或相關違禁品或藥物，初步研判是劉的傷勢是跌落造成，至於劉的死因為何，明天將報請檢察官相驗釐清。

台中市劉姓老翁今天上午被發現跌落北屯區中坑巷的邊坡，警、消到場時，劉已明顯死亡，初步研判劉是從廂型車開門後跌落。圖／讀者提供
台中市劉姓老翁今天上午被發現跌落北屯區中坑巷的邊坡，警、消到場時，劉已明顯死亡，初步研判劉是從廂型車開門後跌落。圖／讀者提供
台中市劉姓老翁今天上午被發現跌落北屯區中坑巷的邊坡，警、消到場時，劉已明顯死亡，初步研判劉是從廂型車開門後跌落。圖／讀者提供
台中市劉姓老翁今天上午被發現跌落北屯區中坑巷的邊坡，警、消到場時，劉已明顯死亡，初步研判劉是從廂型車開門後跌落。圖／讀者提供

檢察官

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