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郵局領近400萬元 警阻詐變護鈔送男子返家

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市賴姓男子到郵局櫃台，要提領帳戶內近400萬元存款。行員擔心他可能遇上詐騙集團，通報警方到場後，確認他是因個人資金需求領錢，並非被詐騙。賴男領出存款後，員警阻詐變護鈔，開巡邏車護送他返家。

基隆市警四分局今天表示，安樂派出所昨天下午3點多接獲安樂路2段郵局通報，指有名男子臨櫃要領取鉅款。郵局人員關懷詢問用途，對方有點吞吞吐吐，只表示為了家用領錢。

郵局人員擔心存款戶遭詐騙，通報派出所派員到場協助了解情況。安樂派出所線上巡邏警員張宸銓、陳君瑋到場，詢問60多歲賴男領取存款用途，並交叉查證確認他確實有資金需求，並非遭遇詐騙。等賴男領款後，開以巡邏車護送他返回住處。

基隆警四分局呼籲民眾提防詐騙陷阱，前往金融機構提領財物需注意錢財不可露白，警方將持續將加強金融機構巡守防搶防竊勤務，如有護鈔需要可撥打110請求警方協助。

賴男到郵局櫃台提領近400萬元存款，行員擔心他遇上詐騙集團通報警方，員警確認他是因個人資金需求領錢，開巡邏車護送他返家。記者邱瑞杰／翻攝
賴男到郵局櫃台提領近400萬元存款，行員擔心他遇上詐騙集團通報警方，員警確認他是因個人資金需求領錢，開巡邏車護送他返家。記者邱瑞杰／翻攝
賴男到郵局櫃台提領近400萬元存款，行員擔心他遇上詐騙集團通報警方，員警確認他是因個人資金需求領錢，開巡邏車護送他返家。記者邱瑞杰／翻攝
賴男到郵局櫃台提領近400萬元存款，行員擔心他遇上詐騙集團通報警方，員警確認他是因個人資金需求領錢，開巡邏車護送他返家。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 郵局 基隆

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