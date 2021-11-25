麥寮婦人如廁受困大樓 微弱求救聲喚來機靈警察搭救

「誰來救我呀！」雲林縣麥寮鄉龍江街大樓裡的套房傳出微弱的求救聲， 一名在走道上的住戶似有若無聽見，下樓巧遇警察在簽巡邏箱，接獲「不確定」的報案，即刻上樓查看，並請鎖匠開門，發現一名獨居婦人倒在浴室門口，趕緊送醫化解一場意外。

麥寮分駐所巡佐林延璘、警員溫捷恩昨天中午巡邏，一路到龍江街一棟套房大樓簽巡邏箱，接獲一名住戶反應「樓上好像有人受困！」，這名住戶說，他正要下樓，走過鄰居住戶的房裡好像傳出微弱的聲音。

雖是不確定的報案，但兩名警員不敢掉以輕心，即刻登樓查看。員警到場發現該戶大門深鎖，在門外可聽見內老婦人呼救聲，員警立即通報消防隊及救護車到場協助，並請來鎖匠開門，一進屋就發現老婦人倒在廁所內。

這名60歲婦人，平時一人獨居，昨天如廁不慎跌倒，因摔得雙腿無力，無法自行爬起，只能用盡力氣呼救，所幸隔壁鄰居聽到。消防員發現婦人生命跡象穩定、意識清楚，但腳受傷無法走路，救護人員將婦人送往醫院救治，並通知其家人到醫院探視，化解一場意外。