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被男友載卻高喊綁架 警火速尋人竟稱「開玩笑的啦」
高姓男子昨午駕駛一輛汽車，載著邱姓女友到台北車站旁一處公車站牌停靠，邱女突大喊「綁架」，路人見狀立刻報警，高男隨即駕車離開，轄區中正一分局獲報啟動快打機制，循線尋獲高男時，他和女友正在一家牛肉麵店內大快朵頤，面對警方上門詢問，竟稱「都是惡作劇、只是好玩」，被警方依誣告罪送辦。
警方表示，昨天中午接獲民眾報案，指稱台北市中正區重慶南路附近，有一輛汽車內疑似有女子遭到綁架，需要警方介入釐清。轄區中正一分局獲報後啟動快打機制，立刻派員尋人，火速掌握所指車輛，循線到萬華區一家牛肉麵店查獲駕車的24歲高姓男子及乘車的24歲邱姓女友。
據悉，高男與邱女是情侶，昨天高男開著用母親名義租來的汽車，載著邱女外出遊玩，當員警找到高男及邱女時，2人正在享用牛肉麵，直到隨員警回到派出所時，才坦承案發當時都是惡作劇、開玩笑，「想看看路人和警察的反應」，員警聽聞無奈直搖頭。
警方表示，因2人有謊稱綁架情事，涉及刑法誣告罪，警詢後已將2人移送台北地檢署偵辦；另呼籲，有些玩笑開不得，民眾勿以身試法，浪費報案系統等公共資源，影響真正有報案需求的民眾；意圖使他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處7年以下有期徒刑，可謂得不償失。
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