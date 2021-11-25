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遊艇高雄外海失去動力 海巡助3人平安靠港

中央社 / 高雄25日電

一艘遊艇今天中午在高雄外海失去動力，因位處航道上，有航安碰撞顧慮，海巡艇協助拖帶返回，下午2時順利抵興達港停靠，船上3人平安無虞。

海巡署南部分署第4海巡隊今天發布新聞稿表示，中午12時27分海巡署第6巡防區指揮部通報，一艘3人乘坐的遊艇在高雄市永新外海3.2浬處失去動力，請求海巡署協助。

海巡署表示，接獲通報後立即派遣海巡艇前往協助，於12時31分抵達通報海域發現遊艇。因遊艇位處航道上，有航安碰撞顧慮，為確保人船安全，隨即協助拖帶返回興達港，於下午2時順利返港泊靠。船長對海巡人員的協助表示十分感謝。

海巡署提醒，海象瞬息萬變，民眾駕船出海務必檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」服務專線。

海巡署 遊艇 興達港

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