「全球菁英操盤手大賽」直播 指定老師投資騙走4千萬

詐騙集團上網直播「老師操盤」招收投資虛擬貨幣，收錢不出金，由蔡姓男子設水房轉帳贓款，陳姓男子再指揮車手提領，向20人騙走4千萬元；刑事局查獲蔡、陳等30人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌送辦，檢方聲押陳等5人獲准，蔡等人5至10萬元交保。

警方調查，詐團3月起在臉書張貼YPT虛擬貨幣投資廣告，將被害人拉進LINE投資群組，每天在YouTube直播「全球菁英操盤手大賽」，由4名投資老師示範，再將連結放上群組，讓被害人指定老師代為操盤。

詐團指示下載APP、上網站加會員，匯款到人頭帳戶，初期少量出金，誘使加碼投資後，以提早領回要繳違約金、系統故障等推諉出金，最後將被害人踢出群組斷絕聯繫。

刑事局偵九大隊第二隊查出，曾經營檳榔攤的25歲蔡男，向台中市某修車廠租辦公室設水房，將被害人匯款網路轉帳至其餘帳戶，37歲陳男再指揮車手提領；8月至上月陸續搜索水房及犯嫌住處，拘提、通知陳等20名車手及蔡等10名水房成員。

蔡自稱幣商，指正常交易虛擬貨幣；陳則稱協助領款，對款項來源不知情。但警方檢視犯嫌宣稱的幣商網站，連結的銀行帳戶根本不存在。