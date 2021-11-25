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「全球菁英操盤手大賽」直播 指定老師投資騙走4千萬

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團上網直播「老師操盤」招收投資虛擬貨幣，收錢不出金，由蔡姓男子設水房轉帳贓款，陳姓男子再指揮車手提領，向20人騙走4千萬元；刑事局查獲蔡、陳等30人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌送辦，檢方聲押陳等5人獲准，蔡等人5至10萬元交保。

警方調查，詐團3月起在臉書張貼YPT虛擬貨幣投資廣告，將被害人拉進LINE投資群組，每天在YouTube直播「全球菁英操盤手大賽」，由4名投資老師示範，再將連結放上群組，讓被害人指定老師代為操盤。

詐團指示下載APP、上網站加會員，匯款到人頭帳戶，初期少量出金，誘使加碼投資後，以提早領回要繳違約金、系統故障等推諉出金，最後將被害人踢出群組斷絕聯繫。

刑事局偵九大隊第二隊查出，曾經營檳榔攤的25歲蔡男，向台中市某修車廠租辦公室設水房，將被害人匯款網路轉帳至其餘帳戶，37歲陳男再指揮車手提領；8月至上月陸續搜索水房及犯嫌住處，拘提、通知陳等20名車手及蔡等10名水房成員。

蔡自稱幣商，指正常交易虛擬貨幣；陳則稱協助領款，對款項來源不知情。但警方檢視犯嫌宣稱的幣商網站，連結的銀行帳戶根本不存在。

據調查，至少20人被騙4千萬元，包括工人、大學生、上班族、家庭主婦，基隆市1名家庭主婦被騙1100萬元最多，警方初估上百人受害，持續清查。

詐騙集團上網招收投資虛擬貨幣，收錢不出金，由蔡姓男子設水房轉帳贓款，陳姓男子再指揮車手提領，刑事局查獲蔡、陳等30人送辦。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網招收投資虛擬貨幣，收錢不出金，由蔡姓男子設水房轉帳贓款，陳姓男子再指揮車手提領，刑事局查獲蔡、陳等30人送辦。記者李奕昕／翻攝
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詐騙集團上網招收投資虛擬貨幣，收錢不出金，由蔡姓男子設水房轉帳贓款，陳姓男子再指揮車手提領，刑事局查獲蔡、陳等30人送辦。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網招收投資虛擬貨幣，收錢不出金，由蔡姓男子設水房轉帳贓款，陳姓男子再指揮車手提領，刑事局查獲蔡、陳等30人送辦。記者李奕昕／攝影
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詐騙集團上網招收投資虛擬貨幣，收錢不出金，由蔡姓男子設水房轉帳贓款，陳姓男子再指揮車手提領，刑事局查獲蔡、陳等30人送辦。記者李奕昕／攝影
詐騙集團上網招收投資虛擬貨幣，收錢不出金，由蔡姓男子設水房轉帳贓款，陳姓男子再指揮車手提領，刑事局查獲蔡、陳等30人送辦。記者李奕昕／攝影

車手 虛擬貨幣 直播

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