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嫌老公對她不好 狠妻找前男友把老公打到命危

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園黃姓人妻認為李姓老公「對她不好」，竟夥同江姓前男友及2名同夥，持木棍、鐵棒尾隨李男，發現他落單一群人就衝上前痛毆，當街把李打破頭滿臉鮮血，送醫因腦出血、顱骨骨折一度命危，檢方以監視器畫面、相關證詞及診斷證明等，依殺人未遂等起訴黃、江等人。

檢警調查，江男（23歲）和黃女去年6月2日委託蔡姓、楊姓男子及謝姓少年，一同帶木棍、鐵棒到大溪區埋伏李男，一見李現身就群起將他包圍，江等5人並朝他頭部、四肢一陣痛毆，眾人還恐嚇「注意一點，下次還會再來找你」。

結果李被打到腦出血、顱骨骨折，眼睛也有挫傷，就連身上手機、眼鏡也遭砸爛，緊急送醫後一度命危，所幸搶救才恢復呼吸心跳。

檢方訊時，江等坦承有對李男動手，黃女則辯稱「沒有要殺害老公的意思」。但醫院診斷指出，江腦出血、顱骨骨折，更一度發出病危通知。

檢方並勘驗現場監視器，發現當時蔡姓同夥率先持棍棒痛毆李，之後其餘同夥又加入攻擊，把李打到滿臉鮮血倒臥在地，就連康復後出庭作證時，身上也留有多處傷痕。

檢方偵結依殺人未遂、妨害秩序及恐嚇等罪嫌起訴江男、黃女等4人，另謝姓少年則移交少年法庭審理。

檢方依殺人未遂等罪嫌起訴江男、黃女等人。記者曾健祐／攝影
檢方依殺人未遂等罪嫌起訴江男、黃女等人。記者曾健祐／攝影

骨折 監視器 恐嚇

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