女兒跌倒屁股壓嬰兒…醫院鑑定虐性腦傷 父母獲不起訴

年僅7個月大的李姓嬰兒，去年10月經父母緊急送往馬偕兒童醫院救治，遭醫院通報疑為家暴，台北市家防中心緊急安置，後續因醫院鑑定傷勢為「虐性腦傷」父母遭依重傷害罪嫌移送法辦。士林地檢署認定，嬰兒從出生腦中就有水泡，例行追蹤未發現異樣，案發前幾天大女兒跌倒，屁股壓到嬰兒頭部釀禍，全案不起訴處分。

嬰兒父親李男供稱，孩子在出生時腦中有水泡，一直就醫，去年10月22日送馬偕兒童醫院急診前2天，還有到診所例行性追蹤。嬰兒母親胡女則稱，平常會引導大女兒和嬰兒一起玩，抱小孩時不會撐高或搖晃動作，也會注意小孩互動情況，事發前大女兒有跌倒，屁股坐到嬰兒頭部，應該也有撞到地板磁磚。

胡女說，送急診前，嬰兒有摔下床，也有哭鬧、吐奶，觀察狀況直到到傍晚，嬰兒睡醒還有喝奶但沒有吐奶，直到晚上7、8點發現嬰兒躺在地墊、眼睛往上看，老公回家後帶孩子緊急送醫。嬰兒送醫遭診斷腦出血、腦骨折、視網膜前出血、細支氣管炎等重傷害。

胡女指出，有拿著馬偕病例請教台大兒童醫院腦神經專科醫師，醫師表示如果女兒跌坐嬰兒頭上，因重力加速度，有可能會造成現在的腦部傷害。胡女認為，孩子從出生滿月後，直到事發前2天都有做腦部超音波檢查，若是長期外力影響，應會被檢查出來。

台大兒童醫院兒少保護醫療中心鑑定，綜合判斷嬰兒傷勢符合「虐性腦傷」有發展遲緩之重大不治或難治等傷害。北市府認為，嬰兒應無特殊病史，傷勢遭受劇烈、暴力的加速減速機制，應為人為外力，父母2人遭法辦。