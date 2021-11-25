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高雄林園驚傳男子欲強拖女子到巷內 犯案後逃逸仍遭逮
高雄市一名簡姓男子騎機車經過林園區龔厝里竹坑山區附近小路，見一名40多歲女子獨自運動，竟徒手從後方勒住女子頸部，試圖將女子拖到路旁巷內，幸有路過民眾發現大聲喝斥，簡男騎車逃逸，轄區員警獲報6小時內持拘票逮捕簡男，檢方隔天依妨害自由罪聲押獲准。
據了解，45歲簡男為小港人、無業，與家人同住，過去曾有傷害、殺人案件等相關紀錄，一名女子本月21日中午獨自至林園區龔厝里竹坑山區附近小路爬山，簡男見女子落單，騎機車接近女子，並從後方以單手肘勒住女子頸部，試圖將女子拉進路邊巷內。
女子大聲呼叫並不斷掙扎，一旁也到此運動的民眾趕緊大聲喝止，打電話報警，簡男才騎機車往小港方向逃逸，林園警分局獲報立即成立專案小組，由港埔派出所與偵查隊共同偵辦、申請拘票，因該路段位處偏僻沒有監視器，專案小組擴大調閱路口監視器以車追人。
專案小組當晚持拘票至簡男位於小港的住家時，簡男配合員警到案說明，簡男起初否認犯案，後又供稱，他與女子是因發生行車糾紛，才有肢體拉扯，說詞反覆，警方依妨害自由罪嫌將簡男移送高雄地檢署偵辦，檢方考量檢男過去案件紀錄、精神狀況，認定有逃亡、串供之虞，向高雄地方法院聲請羈押獲准。
林園警分局提醒，民眾在外運動時，務必盡量選擇有監視器、明亮的場地，盡量結伴同行，提高個人危險意識，若發現遭人尾隨或緊急事件，立即撥打110報案。
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