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為消化雙11貨物 貨車司機等紅綠燈累到睡著

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

許多民眾在雙11優惠時大量網購，造成貨運大塞車，高雄市一名林姓貨車駕駛日前凌晨3時許準備送貨，疑因前一晚忙到太晚，隔天又太早起床工作，駕車行經湖內區中山路二段與仁湖橋路口停紅燈時太累在車上睡著，巡邏員警經過，敲窗請林男先將貨車停到路邊，稍微休息後再上路，以免發生危險。

湖內警分局員警本月20日凌晨3點30分左右，巡邏經過湖內區中山路二段與仁湖橋路口時，發現一輛貨車在紅燈轉綠燈後沒有往前行駛，懷疑貨車駕駛可能是滑手機，一時沒注意紅綠燈，上前關心才發現林姓駕駛是在車上打瞌睡，貨車檔位處於空檔，非常危險，立即敲窗詢問林男是否需要幫忙。

林男向員警表示，雙11吸引民眾使用網購，造成近期送貨量大增，前一天送一整天的貨，隔天又起很早準備上班，幾乎沒什麼睡，一時精神不佳，才會在等紅綠燈時不慎睡著，幸好被員警及時發現，未發生意外。

員警再三提醒林男如有精神不濟或身體不適的情況，應先將車輛停到路邊安全處休息一下，等養足精神再上路，避免發生意外，確保自身與他人安全。

高雄市一名林姓貨車駕駛疑為消化民眾雙11採買的貨物，累到在等紅綠燈時睡著，路過員警敲窗請林男先將車停到路邊休息一下。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名林姓貨車駕駛疑為消化民眾雙11採買的貨物，累到在等紅綠燈時睡著，路過員警敲窗請林男先將車停到路邊休息一下。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名林姓貨車駕駛疑為消化民眾雙11採買的貨物，累到在等紅綠燈時睡著，路過員警敲窗請林男先將車停到路邊休息一下。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名林姓貨車駕駛疑為消化民眾雙11採買的貨物，累到在等紅綠燈時睡著，路過員警敲窗請林男先將車停到路邊休息一下。記者陳玫伶／翻攝

雙11 網購 塞車

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