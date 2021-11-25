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廢墟暗夜人影晃動 里民爆料警抓搶宜蘭銀樓通緝犯

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北士林警分局日前在陽明山區舉辦預防犯罪活動，一名里民提出近日在一處廢棄民宅看到人影，不知是人是鬼，警方不敢大意循線查訪，在陽明路一段廢棄民宅，查獲搶銀樓通緝犯李姓男子，全案訊問後移送宜蘭地方法院歸案。

宜蘭礁溪銀樓搶案犯嫌李姓男子，今年４月從台北搭火車到宜蘭礁溪，進入銀樓假稱要試戴金項鍊，涉嫌搶走1條8錢多、市價5萬多元的金項鍊，李男逃出店外，不到100公尺就遭警方包圍逮捕。

李男遭法辦後，因沒開庭遭通緝，躲到台北市陽明山上陽明路一段的廢墟住宅。不料，附近居民發現廢棄住宅有人影晃動，以為是鬧鬼，直到警方宣導活動，才上前透露所見之事。

士林警分局日前與「財團法人台北市陳安文教基金會」及「波麗士獅子會」舉辦社會服務預防犯罪宣導活動，活動現場特別展示小型警用巡邏車，供親子拍照同樂，並分送各類宣導品，現場有獎徵答贈送精美小禮，加深民眾關心里鄰及守望相助觀念。

一名里民上在宣導活動上，提出曾見廢墟傳出人影，警方不敢大意前往地處深僻山區查訪，現場無門牌號碼，警方鍥而不捨搜尋，果然在一處廢棄民宅後方發現李男，經查證身分確認是搶銀樓通緝犯，全案偵詢後移送宜蘭地方法院歸案。

士林分局指出，為營造市民安全住家環境，持續辦理犯罪預防宣導活動，提高里民自我防衛知能，降低被害以達到預防犯罪目的，警方呼籲，多留意身旁疑人、事、物，如發現可疑情事，應即撥打110，警民共同守護家園，維護治安。

警方在山區廢棄住宅查獲搶銀樓通緝犯。記者蕭雅娟／翻攝
警方在山區廢棄住宅查獲搶銀樓通緝犯。記者蕭雅娟／翻攝
警方在山區廢棄住宅查獲搶銀樓通緝犯。記者蕭雅娟／翻攝
警方在山區廢棄住宅查獲搶銀樓通緝犯。記者蕭雅娟／翻攝

銀樓 宜蘭 通緝

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