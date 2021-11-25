新北鑑識警務員比對DNA 助14年迷途屍返家

新北市鑑識中心警務員蘇愷安於民國89年，曾協助偵辦新莊陳姓男子狂揮111亂刀死父親的殺人魔案，日前從一起14年前的失蹤人口案件中，發揮科學鑑識「抽絲剝繭」，順利找到死者家屬，但發現家屬家境清寒，無力負擔喪葬費用，發揮大愛精神，轉介公益團體協助殯葬善後事宜，讓家屬點滴感謝在心頭。

警方指出，民國97年8月，台北市士林區百齡橋下基隆河域發現一具無名女屍，當時第一時間經過警方鑑識，並未發現有他殺嫌疑，因女屍身上無任何證件及可辨識物品來比對身分，只能依無名屍處理，公告期滿後，骨灰收埋北市文山區富德靈骨樓，開始等候漫長回家的路。

新北市警局刑事鑑識中心近年持續推動鑑定失蹤人口家屬DNA，進行親緣比對工作，警務員蘇愷安日前發現這具無名女屍在被發現前3天，北市有名郭姓女子突然離家失去音訊，家人隨即報警協尋，蘇愷安認為該名女屍極有可能就是當時失蹤的郭女，主動通知郭女胞姊採集檢體送驗，透過DNA鑑定比對，最終確認身分，14年的漫漫長路，終於讓家屬找到失蹤的妹妹。

據了解，時年35歲的郭女命運乖舛，當年先是遇人不淑，又一個人在外租屋開店做小生意，經營不善積欠債務，疑在經濟狀況不佳及心灰意冷下，竟選擇不告而別，多年來下落不明，儘管DNA比對確定，其家人依然無法接受郭女已經死亡的事實。

新北市警局鑑識中心主任黃國政說，派員訪視家屬，發現郭女母親年邁需人照顧，家中尚有3個兄弟及2個妹妹，其中大哥做水電臨時工、領有殘障手冊弟弟從事清潔工、另1個弟弟則在餐廳當洗碗工，妹妹從小就水腦開刀，家族成員完全無能力料理後事，警局鑑識中心主動將此個案轉介給「中華民國善願愛心協會」，全程投入公益殯葬，減輕家屬善後處理的重擔。

善願愛心協會日前在台北市第二殯儀館替郭女辦理遲了14年的告別式，14年的思念讓郭女姊姊泣不成聲。告別式中，善願協會執行長致贈由該會志工集資3萬6000元慰問金給郭姊，表達關懷哀悼之意，協會志工再協助郭女骨灰罈移至新店區青潭寶塔存放，讓家屬表達由衷的謝意。