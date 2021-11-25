聯結車台中馬路漏油500公尺 警2小時內清除還路於民

台中市東勢區東關路七段今早發生道路漏油事件，東勢警分局接獲報案，發現東關路七段往東勢大橋方向道路有綿延約500公尺油漬，恐造成交通危險，東勢所派6名員警與清潔隊人員進行吸油處理作業，於2小時後清理完畢，提供用路人一條安全道路。

東勢所調閱路口監視器發現，今早有一輛聯結車行經東勢區東關路七段沿路有漏油情形，將依法對車主舉法。