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聯結車台中馬路漏油500公尺 警2小時內清除還路於民

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市東勢區東關路七段今早發生道路漏油事件，東勢警分局接獲報案，發現東關路七段往東勢大橋方向道路有綿延約500公尺油漬，恐造成交通危險，東勢所派6名員警與清潔隊人員進行吸油處理作業，於2小時後清理完畢，提供用路人一條安全道路。

東勢所調閱路口監視器發現，今早有一輛聯結車行經東勢區東關路七段沿路有漏油情形，將依法對車主舉法。

東勢派出所所長周宜禾表示，針對漏油車輛，除依道路交通管理除罰例第三十條一項二款依法通知車輛駕駛人到場製單舉發外，也呼籲用路人駕駛車輛時應注意車前狀況與路況，若發現路面上有障礙物、砂石或油漬等易造成交通危害情形，請立即通報主管機關或警察機關，以保護自身及他人行車安全。

台中市東勢區東關路七段今早發生道路漏油事件，東勢所派6名員警與清潔隊人員進行吸油處理作業，於2小時後清理完畢。圖／台中市警察局東勢分局提供
台中市東勢區東關路七段今早發生道路漏油事件，東勢所派6名員警與清潔隊人員進行吸油處理作業，於2小時後清理完畢。圖／台中市警察局東勢分局提供
台中市東勢區東關路七段今早發生道路漏油事件，東勢所派6名員警與清潔隊人員進行吸油處理作業，於2小時後清理完畢。圖／台中市警察局東勢分局提供
台中市東勢區東關路七段今早發生道路漏油事件，東勢所派6名員警與清潔隊人員進行吸油處理作業，於2小時後清理完畢。圖／台中市警察局東勢分局提供

漏油 警察

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