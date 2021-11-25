剁貓尾討好女網友 光頭男虐貓最重可判兩年併科200萬

光頭男涉嫌剁貓尾的虐貓影片，引起公憤，彰化縣鹿港警分局受理報案後，昨天下午迅速在台中查獲涉案的吳姓男子，他供稱，虐貓及PO上網是聽從女網友的指示，警方今天除了依動物保護法將他移請台中地檢署偵辦外，並要追查這名女網友身分，追究教唆虐貓及散布虐影片的刑責。

鹿港警分局長郭志豪表示，臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」有人po出一名光頭男子剁貓尾虐貓，並讓另一隻貓咪在場旁觀的影片，警方接獲報案，循線查出是住台中市44歲的吳姓男子涉案，即報請台中地方檢察署檢察官指揮並聲請拘票，會同台中市動物保護防疫處前往查緝前吳男住處。

郭志豪說，員警到吳的居屋處時，發現1隻貓已經死亡，另營救出4隻小貓，立即緊急送醫檢查並進行安置，現場並查扣犯案用生魚片刀、砧板、沾血紗布及貓籠等相關證物，將吳嫌依涉嫌動物保護法第6條及第25條第1項第1款規定移請臺中地方檢察署偵辦，另持續清查是否還有其他動物受害。

警方調查發現，吳男目前在住處養4隻貓，在剁貓尾之後也幫貓咪用紗布止血，吳男供稱，他會剁貓尾又自拍影片，是因為他在愛貓網路社團結識1位女網友，兩人後來互加LINE成為網友，女網友要求他自拍虐貓影片，連虐貓情節都是女網友所提。

吳男即依指示，在住處剁貓尾，並用手機全程拍攝，所拍影片馬上就傳給女網友，女網友又傳給LINE的郭姓等網友，郭男看到虐貓影片覺得不妥，貼文到「貓咪也瘋狂俱樂部」希望找出虐貓者，並隨後向鹿港派出所報案。