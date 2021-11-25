影／台中騎士任意變換車道又比中指 駕駛怒奔警局提告

台中市39歲張姓駕駛昨上午行駛在大雅區雅潭路三段往潭子方向，一名機車騎士涉嫌任意變換車道、未打方向燈，張男鳴一聲喇叭提醒騎士後方有車，卻遭騎士高舉左手比中指回嗆，讓張氣得到派出所向騎士提出公然侮辱告訴。警方昨通知26歲張姓騎士未接電話，將持續通知到案說明。另，騎士涉嫌未打方向燈、行駛禁行車道最高恐吃上5400元罰單，得不償失。

臉書爆料公社有網友發文，指影片中騎士「下橋之後一路蛇行，未打方向燈，且騎於禁行機車道，我於08:07:22秒時按一聲喇叭提醒他內側車道有車，我不想他滑倒碾爆他的頭，接著就收到了一隻中指，謝謝收看。」

網友更發文「我傻眼的是，我只按了一聲短喇叭提醒他內側有車，我也往安全島的黃線切，讓他先過，我還收到對方禮貌的中指，現在的社會到底怎麼了。」引發網友討論。

台中市警察局大雅分局說明，這起行車事件發生在昨天上午8點多，39歲張姓駕駛開車從大雅區雅潭路三段580號往大雅方向前進，於580號前發生機車騎士涉嫌任意變換車道、蛇行，張姓駕駛鳴喇叭提醒，卻遭騎士比中指，張姓駕駛到派出所對騎士提出公然侮辱告訴。

警方調查，該輛普重機車車主登記為26歲張男，警方昨天以電話聯繫，無人接聽，將繼續通知車主到案說明釐清案情。