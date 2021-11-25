彰化139線「奪命彎道」今年已致3死 2大學生1軍人斷魂

今年9月才拿到機車駕照的19歲黃姓科大學生，昨天下午騎機車行經彰化縣八卦山縣道139線大彰路9.2k處時，疑因經彎道過彎打滑，自撞對向路旁樹木，送醫不治，這是此約4公里路段今年的第3件機車死亡車禍，另2件則分別是現役軍人及大學生。

警方表示，今年之前發生死亡車禍的現役軍人及大學生，是從彰化往芬園方向，在彎道過彎時，失控撞上對向，都撞上同一棵路樹死亡，黃姓大學生則從芬園往彰化方向，撞到對向路樹死亡。

縣警局交通隊長林世明說，警方將針對事故地點前後持續編排路檢勤務，並調整平日測照守望勤務地點，同時再邀縣府工務處會勘，從工程改善，除增設中央防護桿，防制用路人在該彎道速度過快，發生事故，同時，也會在路側設置防護設施，減輕撞擊受到傷害。

黃姓男生與友人分騎重型機車，昨天下午3時19分，行經芬園鄉139縣道約9.2k處鄰近李舍咖啡路段時，過彎打滑，自撞對向路旁樹木，雖然戴有安全帽，仍因頭部受創嚴重，倒地不起，血流滿面，在消防局救護車還未抵達前，當時有路過民眾對他施以急救，但送往彰化醫基督教醫仍然不治。

據警方了解，黃姓男生是今年9月考取駕照，他的家人表示，他平時很少走139線，而是走彰南路或者東外環道路，沒想到昨天下午竟然走139線，遇到死劫，令家人十分難過。

彰化八卦山縣道139線大彰路位在八卦山稜線，沿線風景優美，常吸引重機族及超跑前往飆車競駛， 因此歷來發生多件死亡車禍。由於超速是車禍主因，因此彰化縣政府並從去年10月起，大彰路5.8到10.2公里約4.4公里，也就是彰化市東外環到螢光橋段將限速從50公里降到40公里，除設有兩處固定照相桿，並有警網機動測速，期能減少車禍發生。

彰化縣警察局統計大彰路5.8到10.2公里，今年到目前為止，共取締2萬5711件交通違規，其中超速達2萬5505件，占了99.1%，其中一支測測桿，還居全縣10測速桿排行榜第3名，警方指出，嚴格取締超速已發生效果，車禍案件從去年的125件降到今年同期的93件，不過，連同昨天發生的黃姓大學生車禍死亡，今年已發生3件3人死亡車禍，去年則是1件1人，增加2人。