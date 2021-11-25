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台中火車站出現鳳梨酥小偷！鐵路警依現行犯將其逮捕

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中邱姓犯嫌(男37歲)日前清晨跑到台中火車站內，竊取攤位商家的鳳梨酥禮盒，甚至闖入車站嚮導室，竊取暫受保管的悠遊卡等乘客遺失物，站務人員隨即聯繫鐵路警察，當場以現行犯將其逮捕，全案交由台中地檢署偵辦，邱嫌在經檢察官訊後請回。

台中站務人員於24日清晨5時許發現邱嫌行跡鬼祟，立即向台中鐵路警察局台中所報案，警方到場後，見邱嫌外套口袋明顯鼓起，雙手插在口袋裡，疑似想遮掩竊物，行為舉止可疑，連同站務員上前盤查，邱嫌見警心生畏懼，立即閃躲逃避，但仍被警方依現行犯逮捕，全案移送台中地檢署偵辦。

據了解，台中邱姓犯嫌於昨日凌晨3時許，偷跑進台中火車站收費區，竊取一旁烘焙攤位上的鳳梨酥禮盒，隨後更穿越無閘門的悠遊卡通道，跑進月台上的嚮導室，先將竊取來的鳳梨酥分裝至口袋內，接著翻箱倒櫃，搜刮走信用卡、悠遊卡及一卡通等台鐵乘客遺失物，接著就在月台逗留，疑似想搭車離開，但因舉止狀態可疑，仍被站務人員及警方發現，將其逮捕。

據指出，邱嫌有多項竊盜前科，被捕之後，面對警方詢問都沉默不答，只會時不時自言自語，疑似精神狀況不穩定，潛入車站竊取物品動機為何，還有待警方進一步釐清；警方表示，邱嫌已在檢察官訊後請回，全案交由台中地檢署持續偵辦中。

台中市鐵路警察局表示，警方會加強深夜巡守作為，並與商家建立聯繫機制，宣示警察維護治安決心，也要求各所與站內營業商家提升自我防衛能力，並在遇到狀況時，使用警政服務APP視訊報案功能系統，在警民合力之下，杜絕任何犯罪事件發生。

台中邱姓犯嫌日前到台中火車站內，竊取攤位商家的鳳梨酥禮盒，甚至闖入車站嚮導室，竊取暫受保管的悠遊卡等乘客遺失物，站務人員隨即聯繫鐵路警察，當場以現行犯將其逮捕。記者劉柏均／翻攝
台中邱姓犯嫌日前到台中火車站內，竊取攤位商家的鳳梨酥禮盒，甚至闖入車站嚮導室，竊取暫受保管的悠遊卡等乘客遺失物，站務人員隨即聯繫鐵路警察，當場以現行犯將其逮捕。記者劉柏均／翻攝
台中市鐵路警察局表示，警方會加強深夜巡守作為，並與商家建立聯繫機制，宣示警察維護治安決心，也要求各所與站內營業商家提升自我防衛能力，在遇到狀況時，也能使用警政服務APP視訊報案功能系統。圖／鐵路警察局台中分局提供
台中市鐵路警察局表示，警方會加強深夜巡守作為，並與商家建立聯繫機制，宣示警察維護治安決心，也要求各所與站內營業商家提升自我防衛能力，在遇到狀況時，也能使用警政服務APP視訊報案功能系統。圖／鐵路警察局台中分局提供

鳳梨酥 警察 悠遊卡

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