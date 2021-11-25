高雄職校疑霸凌、私刑同學影片曝光 罰跪重踹嗆混幫派

高雄市一所高職校園發生霸凌事件，一名學生跪在另一名學生面前，被重踹兩腳，打人學生還嗆被打者：不是說你是竹聯幫的？旁觀的學生還拍下23秒影片在校園間傳開。高雄市教育局表示，對霸凌零容忍，教育局已請轄管的教育部高雄聯絡處協助注意處理。針對此案，學校昨天已召開霸凌因應小組會議，加強輔導。

在23秒的影片中，兩名學生都穿著制服。一名坐著的學生脫下口罩，右手還拿著電子菸，向另一名跪在地上的學生用台語大聲說：你不是很厲害？你不是非常厲害嗎？看對方沒回答，就站起來用左腳連踹對方兩腳，還說：恁北呷恁講話恁不會聽是嗎？你嘸嘴可以講話嗎？緊回答！

被打的學生以手護住胸腹，被踹坐在草地上，兩眼直盯著打人的學生。出手的學生問：要出來冤家嗎？被踹的學生小聲回：沒。打人學生再逼問：沒？你不是說你竹聯幫的？

學校校長表示，事情發生在一個月前，打人的孩子是這學期轉進學校，兩人是同班。初步調查，兩名學生之前就有口角，這次是開玩笑的言語引發衝突。學生在學校的生活單純，應該沒有幫派背景。

打人的學生手上還拿著電子煙，校長說，已宣導明令禁止學生使用電子煙，並對疑似霸凌事件相關學生進行輔導。學校最近正在考試，被打的學生這幾天感冒請假沒有來學校。

網友看到霸凌影片覺得很誇張，大部分高職生還未成年，就有這樣凶狠的行為，而且可能還牽扯到幫派，這也表示校園反霸凌宣導不夠。家長和學校都應注意孩子的行為，以免發生不可挽回的事情。

校方昨天已召開霸凌因應小組會議，並通知雙方家長到校，並調查這是偶發的情緒失控，還是有長期霸凌的情形？輔導室加強輔導相關學生，並關心學生有沒有受傷。

高雄市教育局表示，高雄市對霸凌零容忍，發生案件的學校為教育部直接轄管，教育局已請教育部高雄聯絡處協助注意處理。教育局並持續在校園宣導反霸凌，避免發生類似事件。