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男子疑未定期服藥 凌晨燒棉被引火警家人鄰居心驚

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市龍安街一處公寓4層民宅今天凌晨起火，黑煙竄出屋外，消防人員獲報前往撲滅，未造成人員傷亡。據了解，住在屋內的鄧姓疑有精神方面疾病，未穩定服藥。凌晨他在房內涉嫌點燃棉被，家人及時發現報案，僅房間受損，未釀更嚴重災情。鄧男被警方帶回，依公共危險罪嫌偵詢。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今日凌晨3點31分接獲報案，龍安街一戶巷內4樓民宅發生火警，隨即派遣人車前往灌救，3點58分控制火勢，4點34分撲滅，無人傷亡，起火原因由火災調查科人員調查中。

據了解，60多歲鄧男與家人同住龍安街家中，火災發生後，自稱點燃房間裡的棉被釀禍。他被警方帶回偵詢時，語意不清且多保持沉默。警方在製作筆錄後，將把全案依公共危險罪嫌送辦。

基隆市鄧姓男子今天凌晨在家中點燃棉引發火警，消防人員獲報前往撲滅，未造成人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄧姓男子今天凌晨在家中點燃棉引發火警，消防人員獲報前往撲滅，未造成人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄧姓男子今天凌晨在家中點燃棉引發火警，消防人員獲報前往撲滅，未造成人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄧姓男子今天凌晨在家中點燃棉引發火警，消防人員獲報前往撲滅，未造成人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 火災

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