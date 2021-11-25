影／深夜持球棒咆哮追逐 少年仔竟稱仿「角頭」拍片

昨晚深夜社群網路流傳一則台南市北區大興宮前有3名年輕人持棍棒追逐影片，究竟是屁孩拍戲？還是棒球隊實戰？引起轄區台南市警第5分局重視，不敢大意，立即啟動偵查，循線找到片中年紀分別18、19歲的3名深夜叫囂咆哮年輕人及1名拍攝者，4人供稱因無聊，一時興起想學電影「角頭」情節拍攝，並無仇恨糾紛，警方最後依違反社會秩序維護法送辦。

警方調查，該部影片是前天晚上由19歲郭姓男子與同年齡的廖姓、唐姓男子持球棒叫囂、追逐，並由18歲鄭姓友人負責開車拍攝，影片內容緊張，民眾看過之後以為是棒球隊在台南，還有民眾搜尋影片中案發地點，以google map比對出是北區大興宮，在社群網路上引發討論。

警方循線找到影片3人及拍攝者，這才發現是一場惡作劇。郭男等人表示，因無聊，一時興起想學電影「角頭」情節所拍攝，而鄭姓友人則負責開車拍攝，雙方並無仇恨糾紛。