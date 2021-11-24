虐貓男找到了！遭動保處及警方帶回 依違反動保法送辦
有網友於昨晚(23日)上傳黃衣男虐貓的影片至臉書社團，只見身穿黃色外套的光頭男子手持生魚片刀，不斷往一隻灰色小貓的尾巴又切又剁，畫面相當殘忍，發文者向鹿港分局報案，並表示該男子疑似住在台中；台中動保處獲報後，今天下午會同鹿港及台中警方，循線鎖定虐貓者，前往其住所，將人帶回鹿港分局偵辦。
據了解，台中動保處今天在接獲通報後，會同鹿港警方循線調查，在台中警方陪同之下，下午14時許前往虐貓男住處，將人帶回鹿港分局做後續調查，全案目前已交由台中地檢署指揮，由鹿港分局偵辦，該名虐貓男子也依違反動保法就辦。
動保處表示，現場發現5隻貓，但1隻已死亡，目前已扣留所有貓隻安置，並送往動物醫院做進一步檢查及治療，也已將該男子列入飼養黑名單。
動保處再次呼籲民眾，應尊重動物生命、保護動物，行為人對貓隻施暴的行為不僅可能造成貓隻身體受傷，也可能會造成心靈傷害，動保處強烈譴責任何傷害動物及散布虐待動物影片行為，並將嚴格依法追究。
動保處也強調，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，依動物保護法第25條，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，另散布虐待貓隻影片的行為亦違反動物保護法第27-1條，最高處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金，請民眾不要以身試法。
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