艋舺遶境今登場！北市警昨增援防制「球棒隊」

艋舺青山宮遶境今登場，台北市長柯文哲下午3時參加起駕儀式，親自為青山王扛轎，現場人潮擁擠、熱鬧非凡，由於遶境期間常有聚眾鬥毆案件發生，又鑑於近期全國多見「球棒隊」出現，警方為維護活動秩序，昨晚集結警力針對各紅壇周遭執行臨檢，預計3天活動期間將有上千名警力投入維安。

艋舺青山宮遶境又稱「艋舺大拜拜」，與大稻埕霞海城隍廟、大龍峒保安宮並稱「台北市三大廟會」，今年11月24、25進行夜訪暗巡，11月26日進行正日遶境。

去年適逢艋舺青山宮建宮165周年，遶境活動擴大舉辦，設有32處紅壇，遶境隊伍眾多，導致行程延宕，至活動結束隔日清晨，青山王主轎還未回到青山宮入廟安座，不僅嚴重影響交通，還引發火警，大量民眾打爆北市府專線檢舉抱怨。

去年遶境結束後，北市府召開檢討策進會，要求艋舺青山宮依傳統文化傳承、成立市府級應變中心、紅壇減量、鞭炮減量、噪音降低、流程控管、環境維護、輔導臨時建物、落實執法等九大方向策進。

為維護今年活動秩序，轄區萬華分局警方昨晚動員針對各紅壇執行臨檢，市府級應變中心也於今天下午2時許成立，由市府參事擔任指揮官，坐鎮指揮活動運作；但台北市警局針對遶境維安勤務部署慢半拍，直至昨晚才在臨時同意增派警力支援，讓轄區萬華分局警方孤軍奮戰，如臨大敵。

台北市警局一名警官表示，雖整場活動提升至市府等級，但原本市警局見今年遶境期間，紅壇減少至8處、僅4處香案，初期只同意由保安大隊、交通大隊、刑警大隊派員支援維安工作，其餘僅剩萬華分局下屬500名警力自行負責。